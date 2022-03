Este domingo 27 de marzo se celebra la 94º edición de los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood, conocidos como los premios Oscar.

Las películas The Power of the Dog ("El poder del perro") -con 12 nominaciones-, Dune (10), Belfast (7) y West Side Story (7) encabezan la lista para el emblemático premio.

La Academia decidió retomar este año la figura del presentador y las cómicas Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes serán las maestras de ceremonia en el emblemático Dolby Theatre.

Las películas The Power of the Dog ("El poder del perro", además de las nominaciones, es la preferida de la crítica.

¿De qué trata la mejor nominada y preferida de la crítica?

El poder del perro (en inglés, The Power of the Dog) es un drama escrito y dirigido por Jane Campion, basada en la novela de 1967 del mismo nombre de Thomas Savage.

La película -se ver puede Netflix- está protagonizada por Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons y Kodi Smit-McPhee. Se filmó, principalmente, en la zona rural de Otago. Es una coproducción internacional entre Nueva Zelanda, Australia, el Reino Unido y Canadá. La cinta trata temas como el amor, el dolor, el resentimiento, los celos y la sexualidad.

Su estreno mundial fue en el 78° Festival Internacional de Cine de Venecia el 2 de septiembre de 2021, donde Campion ganó el León de Plata a la Mejor Dirección.

Los críticos han alabado la dirección y el guion de Campion, la banda sonora y las actuaciones del elenco (en particular, Cumberbatch, Dunst y Smit-McPhee).

Ha sido nombrada una de las mejores películas de 2021 por el American Film Institute. Además recibió siete nominaciones en la 79.ª edición de los Premios Globos de Oro, ganando el galardón a la Mejor Película Dramática, Mejor Actor de Reparto para Smit-McPhee y Mejor Director para Campion. También recibió diez nominaciones en la 27.ª edición de los Premios de la Crítica Cinematográfica, incluyendo a la Mejor Película.

Sin dudas, es una buena propuesta que podemos disfrutar este domingo. Luego veremos si se cumplen las predicciones y es consagrada como la mejor de la 94º edición de los premios Oscar.