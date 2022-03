Un hombre de 37 años que delinquía en Puerto Madryn ganó 94 millones de pesos en el Quini 6. Se trata del caso de "Rambito", un ciudadano que tenía varias condenas por robos, hurtos y encubrimiento. Con los descuentos de ley, el apostador consiguió unos 340 mil dólares.

Según informaron medios locales, el afortunado jugador compró el billete ganador en la Agencia 5001 y logró seis aciertos de La Revancha con las cifras 31, 09, 21, 17, 03 y 12, a las que apostaba sin falta hace 15 años. Estos números fueron los que le permitieron conseguir el impresionante premio en diciembre del año pasado.

"Rambito" tenía siete condenas, cinco declaraciones de reincidencias y cuatro causas en trámite. Según trascendió, es un conocido delincuente que tenía variados antecedentes por robo a viviendas y turistas, aunque no se caracterizaba por ejercer la violencia o el uso de armas a la hora de delinquir.

Una vez que confirmó que había ganado el Quini 6, "Rambito" se dirigió a los policías de la Unidad Regional de Puerto Madryn y los dejó atónitos a todos con la noticia. “Muchachos, no robo más”, comunicó el hombre y contó que con ese dinero tendría la vida que quería, sin necesidad de recurrir al delito.

Tras la confesión a los policías de que “no robaría más”, se supo que Paredes retiró el premio y ofreció a dos víctimas a las cuales les había robado, devolverles el doble de la suma que les había sustraído y en dólares.

La agencia de lotería es propiedad de Roberto Vásquez, quien manifestó su felicidad por haber vendido la boleta ganadora porque “vender un premio grande es interesante” ya que esto genera una promoción entre los apostadores que se acercan jugar con la esperanza de que la fortuna les otorgue premios.

“En 25 años es la primera vez que vendimos un premio grande. Hoy se dio y no sabemos si se volverá a dar porque es el juego es azar puro”, expresó Vásquez al comunicar la noticia del ganador del Quini 6. Asimismo, contó que la gente juega a la quiniela "dependiendo del poder adquisitivo" que se tenga: "Si le sobra un peso en el bolsillo lo juega y si no lo cuida como lo hacemos todos en todo momento. La gente juega cuando tiene dinero de más en el bolsillo porque no piensa en jugar aquello que tiene para comer”.