¿Quién no conoce al “Negro” Sosa si ya es parte de Esquel? Es la escenografía misma. Hoy el Negro cumple 73 años y además cumple 55 pirulos desde que se instaló en esta ciudad cordillerana que lo cobijó como a un hijo prodigio.

El “Negro” Sosa, conocedor del deporte de los puños, llegó a Esquel cuando apenas tenía 18 años.

El boxeo es parte de su vida, es su vida misma.

“Cuando llegué a Esquel cumplí 18 años de edad y me acuerdo que me lo festejó “el Chango” Corvalán y su familia”, destacó a este medio Osvaldo “el Negro” Sosa, quien hasta hace un par de temporada tenía a cargo la Escuela Municipal de Boxeo.

“Estoy esperando para poder trabajar, quiero seguir trabajando no sé por qué no me dejan trabajar con los pibes porque vos mirás en todos los festivales de boxeo que se ve en la tele y en los rincones hay entrenadores más grandes que yo y acá no sé porque no me dejan trabajar”.

“Quiero que me digan porque no puedo trabajar con los pibes, quiero hacer cosas por los pibes, para sacarlos de la calle y que practiquen este deporte que es sano”.

Ojalá suene su teléfono, los pibes y las pibas de Esquel lo están necesitando.