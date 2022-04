No importa si la Secretaria de Deportes está virtualmente parada. Siempre hay cosas por hacer y como dijo un viejo humorista infantil “el movimiento se demuestra andando, pues andemos”.

Awkache no se queda parado. No importa las vicisitudes y las cuestiones políticas. Correr es parte de la vida de cada uno de los atletas y este domingo no será la excepción.

Organizado por la Comisión de Padres de la Agrupación Atlética Awkache, este domingo se llevará a cabo la primera edición de la Corrida Ciudad de Esquel, competencia callejera cuya distancia máxima será de 12 km.

La fiesta deportiva arrancará a las 14 horas y el punto de concentración será en Avenida Alvear y Fontana, a metros de Radio Nacional Esquel.

Además de la carrera de 12 km habrá una participativa de 4 km y, como siempre, serán parte de esta fiesta las categorías más chicas donde participarán nenes y nenas a partir de los 4 años, según se informó.

Las inscripciones para participar, tanto en la prueba de 12km como en la recreativa de 4km, tendrá un costo de 1.000 pesos y los primeros 150 anotados se llevará una remera de regalo.

Además de los competidores locales, ya confirmaron atletas de Comodoro Rivadavia y la zona valletana para ser parte de esta fiesta deportiva.

Dichas inscripciones estarán abiertas hasta este jueves 21 de abril y las mismas están a cargo de la profesora Andrea de la Cerda (+54 9 2945 65 5250) donde ella informará el número de CBU para realizar una transferencia bancaria.

Las categorías que tomarán parte en la prueba de 12km estarán divididas de la siguiente manera:

Categoría Mayores: 1988-2002; Categoría Veteranos A: 1983-1987; Categoría Veteranos B: 1972-1982 y Categoría Veteranos C, nacidos hasta 1971.

Para la clasificación general de los 12 km (tanto en varones como en mujeres) habrá, además de trofeos, premios en dinero en efectivo, detallado de la siguiente manera

1° 10.000 pesos; 2° 8.000 pesos, 3° 6.000 pesos, 4° 4.000 pesos y 5° 4.000 pesos.

En lo que respecta a la prueba para los más chicos, las inscripciones son gratuitas y las distancias que correrán cada una de las categorías son las siguientes:

Categoría juveniles (2003-2004) 3.000 metros

Categoría menores (2005-2006) 2.000 metros

Categoría cadetes (2007-2008) 1.200 metros

Categoría infantiles (2009-2010) 600 metros

Categoría pre infantiles (2011-2012) 400 metros

Categoría pulguitas (2013-2014) 200 metros

Categoría pre pulguitas (2015-2016) 80 metros

Categoría Mini pulguitas (2017-2008) 60 metros.