El ex Combatiente de Malvinas, Modesto Cárdenas, dialogó con Red43 y repasó lo vivido en las Islas, en el marco de los 40 años de la Guerra de Malvinas.

En este sentido, Modesto, quien también es reconocido en el Pueblo del Molino como "Malvinas", indicó que estos 40 años "hay que recordarlos bien, era muy joven cuando tuve que ir a la guerra".

Y destacó que "siempre nos decían que teníamos que estar preparados para la guerra, pero como jóvenes no creíamos que iba a suceder".

Modesto recordó que llegaron a Puerto Argentino muy tarde, "no sabíamos lo que era tener una experiencia de guerra. Estábamos allá y teníamos que ir para adelante con todos los compañeros".

Asimismo, recordó los momentos más difíciles de atravesar y explicó que al principio no pasábamos hambre, pero "pasaron los días y las cosas se complicaron. Además, muchas veces queríamos volver a buscar heridos, pero no podíamos porque no nos daba el tiempo".

"Son recuerdos muy importantes para nosotros, nuestros hijos y los nietos, quienes creo que nunca se van a olvidar", valoró.

Al ser consultado por el regreso, Modesto indicó que se encontraron con "muchos familiares esperando a chicos que no llegaban. Eso fue muy duro".

Un comedor para las familias de Trevelin

Sin embargo, Modesto también es reconocido en Trevelin porque lleva adelante un comedor para abuelos y las familias más carenciadas de la localidad.

Por esto, el vecino indica que se tomé el tiempo de recorrer el barrio y "ver la situación de la gente, y decidí crear el comedor".

En sus recorridas, observó que habían muchos abuelos que estaban solos, y fueron los primeros en participar del proyecto, "hacemos viandas para las familias del barrio, sobre todo a muchos abuelos que están solos y no se pueden hacer un plato de comida".

"El proyecto lo empecé con mi hijo, yo cocinaba y él buscaba las ollas en la casa de los abuelos y les repartía comida calentita", destacó.

Por último, Modesto expresó que un día le dijo a su mujer que quería hacer el comedor, "no tenía sillas ni nada, pero lo hicimos gracias a la ayuda de muchísima gente".