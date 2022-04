Ayer fue un día de varios rumores. Es que pasan los días y la ansiedad es mucha. Sergio Ongarato, quien estuvo en Rawson gestionando obras para la ciudad, está a punto de resolver el dilema que tiene en la Secretaría de Deportes.

¿Quién estará a cargo de la misma y quien lo secundará en el puesto de director de deportes?

Es cierto que hubo muchas negativas y también es cierto que hubo gente que se auto postuló con la frase “a mi hasta el momento no me llamaron”, aunque íntimamente sabían que no la iban a llamar.

El ex Secretario de Turismo de Esquel, Mariano Riquelme, en principio es la persona elegida. Cuando ayer su nombre empezó a sonar fuerte, apagó el teléfono y la última vez que chusmeó su wasap fue a las 17.46 horas.

O se quedó sin batería en el medio del campo o perdió el cargador cuya ficha para su celular debe ser bastante difícil de conseguir o se dio cuenta que lo iban a percutar con llamadas y mensajes y prefirió el silencio.

El otro dilema es quien lo acompañará en la Dirección de deportes y acá aparece un nombre que es sorpresa para muchos y muchas.

El profesor Diego Galmes está trabajando en la Secretaría de deportes de la Municipalidad de Trevelin. Está a cargo del Centro Deportivo Municipal de Trevelin Sur, el remozado edificio pegado a la Escuela 37 de Trevelin.

Un lugar que se ha mejorado mucho y que hay lindos proyectos por desarrollar, sobre todo en el armado de una pista de atletismo con espacio para los carriles de salto y lanzamiento.

El contrato que Galmes tiene con el municipio de Trevelin vence el próximo 1 de mayo. Es decir, mañana.

¿A partir de ahí sería un desocupado más? No creemos que eso suceda.

Todavía recordamos la recorrida que hizo Galmes, con el secretario de deporte Carlos Sainz ideando y proyectando lo que dijimos líneas arriba sobre la pista de atletismo y otros espacios recreativos.

Será todo un dilema para Galmes y su familia. Seguir como Coordinador del CEDEM o aceptar un cargo por demás ambicioso aquí en Esquel. Sin trabajo no se va a quedar.

Lo que hay que destacar de Galmes, es su compromiso que ha tenido (y que tiene) en Trevelin con el desarrollo deportivo en los barrios y los parajes, un trabajo mancomunado que lo hizo con Nora Cárdenas.

Esta es una de las fallas (de las tantas) que ha tenido Esquel. Darle un real contenido a los playones que se construyeron en este tiempo y sobre todo recuperar espacios ociosos que tiene Esquel y que no se los ha trabajado de manera conjunta con los vecinos de los barrios, por ejemplo el playón deportivo del barrio Badén y recuperar el galpón ubicado cerca de la cancha de San Martín de Esquel, del otro lado de la avenida.

Y hablando de parajes, sería una buena noticia para los habitantes de Nahuel Pan y Alto Rio Percy, quienes al día de hoy fueron “ninguneados”.

Por el lado de Riquelme, recordemos que él sucedió en el cargo a Diego Lapenna y, como funcionario, tuvo una activa participación en la llegada del Rally a la ciudad de Esquel.

Riquelme había asumido al cargo de Secretario de Turismo el 8 de febrero de 2018 y renunció al mismo a fines de agosto del 2020.

Esperemos. Al día de hoy los cañones apuntan a Mariano Riquelme y a Diego Galmes. Parece que estamos entrando en la última vuelta en esta definición y Sergio Ongarato ya tiene en sus manos la bandera a cuadros.