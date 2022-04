El 25 de abril se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil, una fecha que tiene como objetivo visibilizar la problemática, fomentar los derechos de los niños a nivel mundial y concientizar a la sociedad sobre las consecuencias del maltrato en los niños.

El maltrato infantil es ejercido hacía personas menores de 18 años y puede aplicarse de diferentes maneras ocasionando daños en la salud, desarrollo o dignidad del niño, como así también, poder en peligro su supervivencia en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder.

La Organización Mundial de la Salud establece que el maltrato infantil ocurre cuando distintas acciones cometidas por adultos o instituciones de la sociedad afectan negativamente el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, como abuso, la desatención, maltrato físico o psicológico que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño y niña.

En este sentido, el maltrato infantil puede aplicarse de manera física (cualquier acción intencional que provoque daños físicos en el niño, sean estos visibles o no, como por ejemplo: quemaduras, golpes, pellizcos, fracturas), psicológica (cualquier actitud que provoque en el niño o niña sentimientos de descalificación o humillación), por negligencia (es la no protección del niño ante eventuales riesgos y la no atención de sus necesidades básicas cuando los padres o cuidadores están posibilitados para hacerlo), sexual (es el ejercicio abusivo de poder de un adulto hacia un niño que implica la satisfacción sexual de quien lo ejerce en detrimento y desconocimiento de la voluntad del niño), y de otras maneras que consistan en someter a los niños a situaciones de violencia es cuando estos son testigos de maltrato o abuso sexual hacia terceros.

Para denunciar maltrato infantil en Argentina está la línea gratuita 137 o el número 11-3133-1000 para enviar un WhatsApp desde cualquier lugar del país