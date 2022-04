Un número superior a los 100 pequeños deportistas tomarán parte mañana en Corcovado de la primera fecha de la fase zonal de los Juegos Comunales, competencias meramente social y recreativa organizada por la Agencia Chubut Deportes.

Con la idea de que todos los niños y niñas de la provincia, más precisamente de los parajes, aldeas y comunas rurales, tengan un contacto con otros chicos y chicas a través del deporte, es que la Agencia Chubut Deportes ideó este programa totalmente inclusivo, en lo que sería una especie de Juegos Evita pero para quienes no tienen acceso a los centros deportivos y que apenas tienen algún contacto con el deporte solo en los establecimientos escolares.

Los niños y niñas que se acerquen mañana hacia la localidad de Corcovado participarán en atletismo, futsal y tenis de mesa, disciplinas deportivas que están incluidas dentro de estos juegos.

Corcovado será sede de esta primera fecha del zonal de la Región V donde tomarán parte niños y niñas de Aldea Escolar, Carrenleufú, Cerro Centinela, Corcovado, Lago Futalaufquen, Lago Rosario, Los Cipreses y Sierra Colorada.

La agencia Chubut deportes es la organizadora este encuentro deportivo y es la que se encarga de toda la logística y traslado de los pequeños deportistas apoyado, claro está, por el municipio de Corcovado, cuyo intendente es Ariel Molina.

Las categorías que tomarán parte de estos juegos están divididas en tres categorías Sub 10 (2012-2013), Sub 12 (2010-2011) y Sub 14 (2012-2013).

ATLETISMO, TENIS DE MESA Y FUTSAL

En lo que respecta al atletismo, las competencias se regirán de acuerdo a las categorías que se detallan:

Sub 10 (2012-2013): Pruebas de 60 mts. Pruebas de 400 mts. Pruebas de Salto en largo y Lanzamiento de Sofball.

Sub 12 (2010-2011): Pruebas: 80 mts. Pruebas de 600 mts. Pruebas de Salto en largo y Lanzamiento de Jabalina (400 grs).

Sub 14 (2008-2009): Pruebas: 80 mts. Pruebas de 800 mts. Pruebas de Salto en Largo. Lanzamiento de Bala (4 kg masculino y 3 kg femenino) y Lanzamiento de Jabalina.

En lo que respecta a tenis de mesa el Torneo se jugará en la modalidad individual en ambos sexos y se jugará al mejor de tres sets en la etapa zonal.

En tanto en el futbol 5 se usará el reglamento de AFA, señalando que los tiempos son de 20 minutos cada uno con cinco minutos de descanso.

AQUÍ ESTÁN, ESTOS SON

Según se informó desde la coordinación de barrios y parajes de la Secretaria de deportes de Trevelin, los deportistas de sus parajes que tomarán parte de estos juegos son los siguientes:

Lago Futalaufquen: Guadalupe Oliva Bustamente, Xiomaraa Gago Antón, Ura García Badiola, Ana Laura Díaz Felipe, Lucas López, Maximiliano Roa, Thiago Vera, Joaquín Galván, Sebastián Espinosa Yañez y Genaro Carillo.

Aldea Escolar: Benjamín Alcara, Fran Lepin, Mariluz Quispe, Alan Toro, Dina Navia, Lenin Rojas, Adriana Galindo, Mateo Escalona, Uriel Solís, Leandro Castillo, Martín Zarate, Jonathan Muñoz, Yeila Retamal, Thiago Carriqueo, Bruno Vázquez y Milagros Maliqueo.

Los Cipreses: Maximiliano Toro, Erik Leiva, Thiago Parra, Cuyen Queupimil, Sharon Jaramillo, Nahuel Queupimil, Tadeo Hidalgo, Martin Amado, Macarena Rodríguez y Lola Echavez.

Sierra Colorada: Tiziana Dominguez Barrera, Denisse Nichols y Robyn Nichols.

Lago Rosario: Rodrigo Contreras, Leonardo Flores, Natalia Huenchullán, Jenifer Huenchullán, Evelyn Ayllapán, Lautaro Cayecul y Angelo Carrasco.

EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El cronograma de actividades para el día de mañana en Corcovado es el siguiente:

10.00 hs Arribo de los deportistas al Gimnasio Municipal, con un desayuno.

10.30 hs Acto de bienvenida por parte de autoridades de la localidad de Corcovado.

11.00 hs Competencia de Atletismo (predio de la Escuela)

13.00 hs Almuerzo

14.00 hs Competencias de Tenis de Mesa

16.00 hs Competencias de Futbol de Salón.