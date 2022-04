El Suboficial Mayor (R.E) de la Armada Argentina, Héctor Daniel Rodríguez, habló sobre su participación en la Guerra de Malvinas dando su opinión respecto los acontecimientos ocurridos en la posguerra.

En diálogo con Red 43, Rodríguez dijo que tiene recuerdos buenos y malos de lo que fue la guerra en Malvinas, pero remarcó que hasta el día de hoy no sabe si "haber vuelto con vida es una gracia de Dios o un castigo. Yo veo, disfruto de mis hijas, disfruto de mis nietos pero a la vez tengo la sensación muy amarga de quienes no lo pueden hacer".

En este sentido, destacó que se considera una persona común como cualquier otra, pero confesó que entre 1985 y 1986, en la posguerra, "empecé a tener problemas comunicacionales, comencé a aislarme, ya no hablaba ni siquiera con mi esposa, mi vida era el trabajo, salir del trabajo, venir a mi casa y encerrarme en el dormitorio" y que, hasta el día de hoy, no tiene sociabilidad con nadie, ni se halla con las personas porque no sale a ningún lado. A la vez, señaló que su vida cambió después de un episodio particular que vivió en el marco de la posguerra, contando que les habían dado a los veteranos una semana para que estén con su familia para luego volver a la rutina, por lo que, manifestó que "después de todo lo que pasamos consideraron que con una semana estaba más que superada la situación y que estábamos aptos para seguir trabajando. No importaba lo que habíamos hecho o donde habíamos estado, nosotros teníamos que seguir", y agregó que la guerra en Malvinas "era una realidad que no la han vivido, pero se toman el tupé de decir "el loco de la guerra"".

Por otro lado, Rodríguez destacó que hubo veteranos de guerra que fallecieron por suicidio, consumo de alcohol y/o drogas. "Son más esos (veteranos fallecidos) que los que perdieron la vida en pleno combate", por lo que, opinó que la asistencia psicológica tendría que haberse dado en ese momento para que no se perdieran las vidas que se perdieron. "Hoy por hoy, la estadística está hablando de dos a tres suicidios diarios de veteranos de guerra. Hay veteranos que se están suicidando, se están dejando morir porque no tienen la asistencia psicológica, y si la tienen la tienen tardía cuando ya no tienen solución".

En relación a la guerra, expresó que los argentinos no deberían olvidar que los excombatientes asistieron a la guerra, no por ser voluntarios, sino por cumplir un precepto de la Constitución Nacional. "Estábamos en un momento donde no había lugar a discusión y que demuestra una vez más que no sirve para nada. Esto se debe pelear en el fuero político, parlamentario, porque ahí se perdieron vida, se hizo un gasto inútil para la sociedad y para el país, y aún estamos pagando sus consecuencias". A su vez, contó que "hasta el día de hoy hay un famoso fondo patriótico que tiene una indemnización por los problemas psicológicos que hemos tenido. Yo tengo una discapacidad de un 10% y sobre eso me deben pagar una indemnización, al día de hoy todavía no la cobré", por lo que, dijo: "siento que el gobierno británico en 1987 entregó en dólares para pagar esa indemnización, pues se hizo cargo el gobierno británico. Esa plata jamás llegó a los veteranos".

"Le digo a la juventud y al fututo que la guerra no sirve más que para desolación, muerte, cosas que no se van a arreglar, sino se arreglan por la buenas por las malas tampoco se van a arreglar", concluyó.