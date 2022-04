Alejandro Sandilo, actual Secretario General de Gobierno en Chubut, es la cara más visible del Frente Renovador en la provincia, el partido liderado a nivel nacional por Sergio Massa.

Este lunes, se hizo la presentación del partido en Esquel, que contó con la presencia de unas 200 personas, lo que fue muy gratificante para Sandilo.

"Tuvimos un día muy lindo en Trevelin y en Esquel y estamos contentos por poder prestarnos como una nueva herramienta electoral", expresó en principio.

Según Sandilo, el Frente Renovador será algo novedoso; una nueva alternativa y con otra forma de hacer política. Sobre todo, con una particularidad en cuanto a las afiliaciones.

-¿En qué se basa esta presentación y que se le puede decir al chubutense?

Venimos de la mano de Sergio Massa, que es el líder del Frente Renovador a nivel nacional. En su momento nos pidió si podíamos conformar este espacio como partido de distrito para tener candidatos propios en cualquier elección. Por distintos motivos se fue retrasando y hoy estamos en la etapa final donde tenemos 1500 afiliaciones presentadas en el juzgado federal, faltando 292. Estamos esperando el proceso de que el juzgado verifique y seguimos con las afiliaciones. Por suerte, mucha gente se nos está acercando por distintos medios y redes sociales. Hay gente nueva que nunca estuvo afiliada a un partido y gente afiliada a partidos políticos que, por algún motivo, se quieren cambiar. Este partido no viene a quitarle afiliados a nadie, ni viene a hacer guerra, al contrario. Queremos mostrar a la sociedad que se puede jugar de otra manera, participar de otra manera. Le pedimos a la sociedad que, el que se sienta que le falta el camino por donde encarar para participar en política, las puertas están abiertas. El Frente Renovador es algo nuevo. Está constituido por gente nueva. No hay caudillos. La palabra nuestra vale lo mismo que la de la gente que se acerca. No hay ningún líder, ni titular. El líder a nivel nacional es Sergio Massa. Yo por una cuestión administrativa estoy como apoderado de la junta y tengo la firma habilitada, pero para abajo no hay nada. Somos todos iguales.

-Ariel Molina comentaba que el cuello de la botella es terminar con la grieta y diferencias políticas. ¿Hace falta afiliarse para ser parte de la propuesta?

Eso es fundamental. Nosotros estamos acostumbrados a la experiencia política que nos indicaba que te obligaban a afiliarte para tener un trabajo, un beneficio o algo. Nosotros no venimos a ofrecer nada a cambio. La semana pasada me quisieron cambiar 100 afiliaciones por unos elementos y dije "no, gracias". Quiero que la gente se afilie para participar, que tenga voz, que podamos tener reuniones y podamos tener nuestra idea como partido de la provincia que es tener cinco, seis, diez puntos de políticas de estado que podamos consensuarlas entre todo el equipo y decir "vamos por este camino". El que se quiera sumar, las puertas están abiertas. El que no se quiera sumar, gracias y no hay problema. No hay amenazas. No hay colectivos que lleven. La gente viene por sus medios y no se los castiga por no venir. Creemos que la forma de participar es esta.

¿Chubut sería la quinta provincia con esta propuesta?

Seríamos el quinto partido de distrito. Santa Fe está como nosotros o le falta un poquito más por la cantidad de electores, pero están en el mismo proceso. Es un orgullo porque no es fácil hoy hacer política. Hoy la gente esta muy descontenta de los políticos por lo que se vive a nivel nacional e internacional. Hoy, en Esquel, tan complicada en lo político y social, que tengamos el acompañamiento de 200 personas nos parece una barbaridad de gente. No hubo ningún arriado, ni se obligó a nadie. El que no tenia ganas, está en su casa tomando un vaso de agua. Nosotros no obligamos a nadie. Por eso nos sentimos contentos y decimos que nuestro sacrificio vale la pena. No nos olvidemos que representamos al gobierno provincial, yo estoy en un cargo muy importante y me debo a la palabra y al sacrifico de nuestro Gobernador para tener la provincia que tenemos, con sueldos al día, después de dos años sufriendo eso. Que hayan comenzado las clases. El sacrificio que hizo el gobernador para que estemos sentados acá es terrible. No se dan una idea lo que nos ha tocado vivir en este último tiempo, con el incendio en Casa de Gobierno y otros organismos. Tenemos la posibilidad de poder salir a la cancha porque las cosas las hicimos bien desde arriba y encabezados por Mariano Arcioni, que nos indica el camino y nos enseña. Él es parte del proceso. No somos un partido que vamos en contra de lo que hay, somos una alternativa más. No tenemos una persona que sea nuestro candidato. Estamos en un proceso de formación. Los candidatos, desde concejal a presidente, van a salir del consenso y acuerdos políticos que se tengan que hacer. Hay que hacer un gran acuerdo de construcción, que no haya grietas, para encabezar todas las partes de la provincia y que no pase lo que pasa siempre que desde el mismo partido salen 20 candidatos a lo mismo.

-Teniendo en cuenta el crecimiento del Frente Renovador, ¿cuáles son las expectativas en Chubut?

Al ritmo que vamos y dependiendo de la justicia, que agradezco por el trabajo que están haciendo desde lo laboral hacia nosotros y todos los partidos políticos. Realmente, me saco el sobrero, desde el Juez Hugo Sastre hasta abajo, Betina y todos los que trabajan sabiendo lo que significa todo esto. Es un trabajo engorroso y ellos están al pie del cañón. Los felicito. Si los tiempos de ellos nos permiten, en abril tendríamos la personería definitiva. Eso nos habilita a llamar a elecciones internas y si los tiempos son los que uno piensa, en mayo tenemos que tener el partido en condiciones de presentar candidatos desde concejal a presidente en cualquier elección. Tenemos fuerza, ganas y las condiciones y convicciones firmes para poder presentar candidatos en todas las categorías y en todas las localidades, siempre y cuando tengamos el acompañamiento de la gente. Creo que vamos a tener la fuerza de poder presentar candidatos en todas las localidades.

-¿Qué podés decir sobre Ariel Molina?

Saco lo personal y vamos a lo político. Es un intendente que gana con más del 80%, más pergamino que ese no hace falta. Es reconocido en toda la provincia y a nivel nacional y en todos lados le abren la puerta. No sé si hace falta decir algo más. En lo personal tendría horas y horas de anécdotas juntos, pero eso lo dejo aparte. Es una persona que tiene la posibilidad de ocupar cualquier cargo de la provincia, cualquier lo puede ocupar. Ojalá que en este proceso, podamos tener la posibilidad de tener todos los candidatos en todas las categorías y creo que Molina puede encabezar la lista o ir atrás de cualquiera.

-¿Cómo lo ves al Gobernador y cómo es tu relación con él?

Sobrepasa lo político y lo personal. A Mariano lo quiero como a mi hijo. Vivimos el proceso de lo malo, lo bueno, lo positivo y lo negativo. Fueron años muy duros. Nunca estuvimos cómodos ni tranquilos. Recién ahora empezamos a disfrutar la gestión. Las cosas que sufrió Mariano, creo que muy poca gente y pocos políticos se la bancaron como él. Siempre le puso el pecho y salió adelante. Nunca pensó en lo personal, porque era más fácil decir "me voy a mi casa". El siguió, le puso huevo, garra, lloramos juntos, reímos juntos y recordamos cuando salíamos a la ruta poniendo nafta de nuestro bolsillo. Yo no puedo hablar de él como "el gobernador", porque para mí, es mi amigo. Mañana, si me dice que me vaya, me voy a ir y no voy a salir a putearlo. De mi boca no van a escuchar ni una palabra negativa de él. Tampoco me van a escuchar hablar mal de Mario Das Neves, que fue el político que me trajo a ser lo que soy. Sin ellos, no estaría acá y para mi es un orgullo. Me siento orgulloso de poder estar al lado de Mariano y ojalá podamos llegar a los 8 años juntos de los dos mandatos que tuvo. Si la vida me dice que me tengo que correr, me correré, pero nunca me voy a arrepentir de cada paso que di al lado de él.

-Se te ve emocionado...

Es duro. Pasamos muchas cosas que de afuera la ven y no se la imaginan. El día a día en Rawson es terrible, cuando todo lo que hacés para bien se vuelve en contra. Cada paso que dio Mariano fue por el bien de los ciudadanos. Pudimos haber cometido errores como cualquier ser humano, pero preferimos cometer errores haciendo que sin hacer. En los momentos más difíciles, se decidió pagar escalonado para no echar gente. El trabajo de Antonena a nivel económico, sobrepasa todo lo que te imagines. Siempre apoyado en el Gobernador y en Sergio (Massa), que por ahí eramos todos nuevos. Mariano entró de la nada y se encontró con una gobernación y la reelección la ganó él con el apoyo de mucha gente. Él iba, ponía la cara. Ese reconocimiento te hace emocionar. A veces me retan porque me dicen que para ser político tengo que tener un discurso. A mi no me sale, te hablo del sentimiento, de la persona. He recibido agravios personales de todo tipo, contra mi familia y yo no lo puedo abandonar. Si él no me echa, no me voy a ir. Nos tenemos que ir por la puerta grande. Mi propósito en esta gestión es que el 10 de diciembre de 2023 se vaya por la puerta grande y que se vaya afuera, porque está en condiciones de seguir en política. Necesito que siga porque se lo merece, porque tiene para dar mucho más de lo que dio.

-¿Cómo sigue la agenda?

Vamos a hacer esta presentación en Lago Puelo para que la gente conozca este proyecto. Después el día a día en Sonora, en la provincia, vamos a todos lados. Nos convocan a reuniones y estamos teniendo una participación muy activa porque nos demanda la gente. La gente nos pide y la verdad que nunca me imaginé que en este momento, donde la gente está reacia a la política, nosotros tengamos tanta respuesta y tantos mensajes. Mi teléfono suena todo el día para participar y sumarse, igual que las redes sociales. Ojalá que esto le sirva a la gente. Esto no es para propósito propio. Que le sirva para participar, tener un espacio nuevo y sentirse cómodo. Que no vengan a buscar nada a cambio, que vengan a proponer cosas. En el conjunto, buscaremos el beneficio para todos. A eso apuntamos.