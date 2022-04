La APSV se prepara para los controles de tránsito en Semana Santa

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad, continúa trabajando en tareas de prevención y control en las rutas de la provincia y en este marco, el subsecretario de Seguridad Vial, Pablo González detalló en diálogo con los medios de comunicación que “durante el fin de semana controlamos más de 7.500 vehículos, se realizaron 1.000 alcoholemias con 50 resultados positivos".

"Nuestro rol es la prevención y retirar de la calle a aquellos que bebieron alcohol y decidieron conducir", precisó González y agregó que "en Puerto Madryn se registraron 18 alcoholemias positivas, en Rawson 12, en tanto que en Comodoro Rivadavia fueron 10 y otras 6 en Lago Puelo”.

Así mismo se refirió a la Ley Alcohol 0 y sostuvo “esperamos el impacto en la Municipalidad de Rawson que fue recientemente aprobado por el Concejo Deliberante. Ahora ya no se puede especular y hay que entender que tomar y conducir no son compatibles. Los municipios que ya adhirieron a la Ley son Rada Tilly, Lago Puelo, Esquel y El Hoyo, y todas las herramientas son buenas para que el conductor no beba".

"No coincidimos con el 'conductor responsable' porque se le hace el acta de infracción y luego el conductor cambia y aquel (a quien se le hizo la infracción) sigue manejando. Entendemos que el secuestro del vehículo para el 0,5 grs./lts. positivo del conductor es fundamental", afirmó.

En cuanto al trabajo desde el área, el Subsecretario señaló que “se comenzará con la matriculación y rematriculación de los centros emisores de licencias de Rawson, Trelew, Madryn y Gaiman y en los próximos días, habrá encuentros en Rada Tilly y en la zona de la cordillera. La licencia de conducir es el primer eslabón para detectar a la persona que puede o no puede conducir en la vía pública”, agregó el subsecretario.

Semana Santa

Asimismo, el funcionario provincial anticipó que “durante Semana Santa habrá un operativo especial con los distintos organismos y fuerzas provinciales y nacionales para que los turistas puedan disfrutar de nuestros destinos porque sabemos que va a haber un importante tránsito”.