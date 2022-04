El veterano de guerra Ardito Carlos Omar comentó sobre su paso por Malvinas, el Ejército y el recibimiento al volver de la guerra. Cuando partió se encontraba como Cabo primero en la Compañía de Ingenieros Mecanizada 10 situada en el Cuartel de Ejército “Pablo Podestá” de la provincia de Buenos Aires.

Al relatar su experiencia, Ardito explicó que al regresar de Malvinas “fue una total ingratitud por los mismos militares y el poco reconocimiento de la gente”. En la misma línea expresó: “nosotros cuando llegamos de Malvinas, nos metieron en un colectivo encerrados, no nos dejaban ni siquiera mirar para afuera y entramos a la escuela de suboficiales y nos encerraron en un galpón con candado, ese fue el recibimiento que nos hicieron”.

Con respecto a su familia, comentó que cuando se fue estaba casado con María Rosa y tenía dos hijos, Nicolás y Soledad. Cuando regresé, “el reconocimiento de vuelta de mi familia, fue uno de los reconocimientos más grandes”, manifestó quien se retiró del regimiento C3 con el grado de suboficial principal.

Por otro lado, destacó que en los últimos años “la gente ha aprendido a entender que por la calle anda un pedazo de historia, que nadie antes le daba bolilla y ahora hay un pedazo de historia y que eso la gente, los chicos tienen que valorar lo que tienen acá en el pueblo”. Y agregó que está “agradecido” con Esquel y la provincia de Chubut porque le “dio dos hijos”.

Asimismo, aconsejó: “Reconozcan a los ex combatientes, reconozcan a los veteranos de guerra, reconozcan el pedazo de historia que tienen acá en la ciudad. Nosotros estamos dispuestos a evacuar cualquier pregunta”.

En referencia al 2 de abril, Ardito sostuvo que “desgraciadamente uno se pone muy mal” por el sentimiento y la carga que genera todo lo que vivió. Además, destacó: “A Malvinas no voy a ir porque no puedo ir con un pasaporte a mi patria, es parte de mi patria eso, no puedo ir con un pasaporte a dejarles cosas a las porquerías de los ingleses. Yo voy a ir a disfrutar de un pedazo de tierra, de mi patria, no voy a ir a rogarle que me dejen ir a tal lugar, yo lo veo así”.