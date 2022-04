En Chubut se han entregado 17 DNI no binarios en lo que va de 2022. Este dato fue confirmado por María José Llanes, titular del Registro Civil de Chubut. “Hacer esta apertura de derechos es muy importante. El DNI es la puerta de acceso a innumerables derechos, tanto educativos como habitacionales y demás”.



Gracias a esta opción, las personas tienen la libertad de decidir y elegir cómo percibirse. “En julio del año pasado, mediante un decreto presidencial, pudimos adaptar las características de las nomenclaturas de los DNI, donde damos la posibilidad de una tercera opción que es con la X, para que además del espacio binario de masculino y femenino la persona tuviera la opción de manejarlo de otra manera”, Llanes.



Además destacó que el trámite de rectificación registral es muy simple y confidencial. “Es un trámite administrativo que se realiza ante el Registro Civil. En el caso de que sean menores de edad, tiene que ser con el consentimiento de la madre, padre o representantes y que exprese la conformidad de la persona de acuerdo a su autonomía progresiva para que tenga conocimiento del acto que va a realizar. No requiere de ninguna instancia judicial”.



Historial



Desde que se comenzó la Ley 26.743 de identidad de género en 2012, la provincia ha realizado aproximadamente 205 cambios registrales. La titular del Registro Civil de Chubut asegura que hay muchas consultas de manera permanente. “Nosotros asesoramos no solamente a los familiares, sino a instituciones también”, dijo.

FUENTE: Diario Jornada