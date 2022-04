El fiscal Fidel González expuso los términos de un juicio abreviado a un joven de 18 años. El imputado estuvo involucrado en hechos siendo menor y ahora, con su flamante mayoría de edad, fue declarado responsable por tres hechos y condenado a la pena de tres años de prisión de efectivo cumplimiento.

“Agotó las vías penales, no tiene otra posibilidad, si comete otro delito, sea o no grave, irá a la cárcel nuevamente… Espero que pueda rehacer su vida, sé que tiene una pareja que está esperando un hijo…creo que es una buena manera de que usted tenga una motivación por su familia y el día que salga de la cárcel no cometa nuevos delitos”, le dijo el fiscal.

El funcionario Julián Forti expuso los hechos por los que se alcanzó el acuerdo. El 18 de julio de 2021 a las 22 hs, cuando Lautaro Manquillán acompañado de otra persona no identificada, ingresaron a un domicilio del Barrio Matadero usando máscaras de fiestas, una de ellas similar al joker, encerraron a la víctima en el dormitorio para sustraer un equipo de música y darse a la fuga.

El 28 de julio, desoyendo una orden de prohibición de acercamiento al domicilio de su padre, dictada por el juzgado de familia, ingresó a esa vivienda, inició una discusión con su hermano, intervino el padre y lo obligó a retirarse del lugar.

El 29 de julio de 2021 a las 13:20 hs, el imputado saltó un paredón y forzó la puerta en un domicilio de Sarmiento al 700, alertada la policía lo detuvo inmediatamente.

En la audiencia de este viernes, reconoció los hechos y aceptó la condena a tres años de prisión de efectivo cumplimiento. Manquillán cumple prisión preventiva desde hace varios meses.

El defensor Horacio Hernández aceptó los términos del acuerdo y adelantó que planteará al juez de ejecución un traslado a otro centro de detención.

El juez Jorge Novarino, luego de aclarar los términos al imputado y recibir su conformidad, homologó el acuerdo de juicio abreviado, el que quedó inmediatamente firme por renuncia de las partes a los plazos procesales.

Fuente: Ministerio Público Fiscal