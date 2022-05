Prendí muy emocionada la tele, Netflix estrenó este viernes los nuevos episodios de una de mis series favoritas. Me preparé mentalmente para maratonear la nueva temporada de Grace and Frankie, pero antes de lograr poner play me llevé una gran desazón. Está temporada es la última temporada. Por mi salud mental. decidí esperar unos días para devorarla, no estoy lista para soltar a estas geniales señoras. Necesito hacer un duelo, y para empezar armé una lista de las razones por las que amo tanto está serie.

-Pone en foco a la tercera edad: cuando somos jóvenes pensamos muy poco en cómo es llegar a viejos. La mayoría de las cosas que creemos saber al respecto, no están tan para nada cerca de la realidad. No todas las personas mayores quieren dejar de trabajar, no todas quieren compartir todas sus tardes con sus nietos, no todas tiran la toalla con la sexualidad, no todas se sienten viejas e inútiles. Las travesías de estas señoras del club de las de más de setenta lo dejan bien en claro. Desde iniciar una nueva compañía que haga juguetes sexuales para adultas mayores, o organizar un grupo de protesta porque los tiempos de un semáforo no las incluyen, ayudar a una amiga a escaparse de un geriátrico, hasta volver a enamorarse. ¿Quién dijo que los adultos mayores no están llenos de vida?

-Es una historia de segundas oportunidades: la serie comienza con dos mujeres que se odian, esperando a sus maridos en un restaurante. Cuando llegan los hombres, anuncian que están enamorados entre sí y que quieren divorciarse. No solo nos pone de frente con que en la vida nunca es demasiado tarde para animarnos a hacer eso que queremos, sino que al juntar a estas dos mujeres y hacerlas entenderse también nos cuenta que siempre podemos sorprendernos.

-Son dos mujeres perfectamente imperfectas: ¿a qué edad se supone que la tenemos atada? ¿a los 30? ¿a los 40? ¿a los 50? Bueno… Grace y Frankie son dos mujeres de más de 70 años que siguen aprendiendo día a día. Cada vez que se animan a creer que ya está, que ya tienen todo solucionado.. ¡BOM! Aparece un nuevo lío para mostrarles que el aprendizaje nunca se termina.