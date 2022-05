En la primera entrega del ciclo 2022 de Firma y Aclaración que conduce Ricardo Bustos, la referente del área de Diversidad y Género de la Municipalidad de Esquel, Paula Delfino, habló de su rol.

En la apertura, Bustos destacó que el espíritu de la Constitución fue el derecho a a vida, la propiedad y la libertad de las personas. En base a esos conceptos, Argentina pudo desarrollarse social, económica y políticamente hablando.

Allí se expresa que "las acciones privadas de los hombres que de ningún modo perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de los magistrados, allí se basan nuestras libertades, inició diciendo Bustos.

En este sentido, Paula Delfino, relató que el concepto de persona trans "es más nuevo, porque no hay diferencias con el concepto de travestismo".

Delfino explicó que para una persona trans "los caminos nunca están exentos de hechos violentos, en lo personal hice la transición de adulta por lo que muchas cosas no pase de chica, pero también debí atravesarlos al nombrarme como mujer".

"Cuando me nombré por primera vez como Paula, mi mamá me preguntó por qué no lo había hecho de más chica. Pero no tuve respuesta, creo que era el miedo a no poder vivir feliz y a las manifestaciones de odio".

Al ser consultada por su infancia, Delfino manifestó que tener "una sexualidad disidente viviendo en un pueblo muy chico y hace tantos años atrás, era algo traumático y violento".

Asimismo, destacó que las historias son todas similares, mujeres u hombres trans que fueron expulsados de su casa, que sufrieron violencia por su entorno "y pasaron situaciones de exclusión y barbarie".

"Muchas veces llegué a mi casa lastimada y golpeaba, solo por el hecho de salir a estudiar. Todo iniciaba con un insulto y terminaba con golpes, esta realidad hoy es la misma", relató.

"El colectivo trans- travesti, tiene una expectativa de vida de 35 años de vida. Los derechos no se cumplen porque no se brindan los espacios. Cuando vas a la escuela o al sistema de Salud y no te tratan como te auto percibís, habiendo una Ley de Identidad de Género, te excluyen", determinó Delfino.

Por último, determinó si inserción laboral en un espacio público "es importante para todo el colectivo porque me hubiese encantado de chica prender el tele y verme reflejada en otra persona".