La Secretaria de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Esquel, informa que se extendió el plazo por una semana más para inscribirse en la etapa local de los Juegos Evita 2022.

Dichas inscripciones se podrán realizar en las oficinas de la Secretaria hasta el viernes 27 de mayo, según se informó.

En esta edición las categorías que podrán tomar parte en convencionales son: Sub 14, Sub 15, Sub 16, Sub 17 y Sub 18.

Y en lo que respecta a las personas con discapacidad, las categorías son las siguientes: menores, cadetes y juveniles.

Las disciplinas para convencionales son las siguientes: acuatlón. ajedrez, arquería, atletismo, bádminton, básquet 3x3, básquet 5, boxeo, canotaje, cestoball, ciclismo, ciclismo de montaña, escalada, esgrima, fútbol 11, fútbol 7, futsal, gimnasia artística, gimnasia rítmica, gimnasia trampolín, handball, handball playa, hockey, judo, karate, levantamiento olímpico, lucha grecorromana, lucha libre, natación, natación artístico, optimist, patín artístico, patín carrera, pelota paleta, rugby, skate, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro, vóleibol, vóleibol de playa y windsurf.

En tanto, que las disciplinas para personas con discapacidad, son: atletismo, bádminton, básquet 3x3, boccia, fútbol 5, goalball, natación, power lifting, taekwondo, tenis, tenis de mesa y vóley sentado.

Por informes e inscripciones, los interesados deberán dirigirse a las oficinas de la Secretaria de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Esquel, de lunes a viernes de 9 a 13 horas o contarse con el Coordinador de Actividades Barriales, Profesor Mariano Spataro al teléfono de la secretaría 451933.