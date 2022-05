Durante esta semana, en Comisión de Presupuesto, los diputados que la integran van a tratar los dictámenes referidos a la modificación a la Ley de Alquileres.

En ese marco, el Diputado Nacional por Chubut, Matías Taccetta, quien es uno de quienes integran dicha comisión, comentó cuáles serán los beneficios en base a las modiciaciones.

"La semana que viene estamos en Comisión de Presupuesto, que es la última que tiene que tratar la Ley de Alquileres. Hay tres dictámenes por ver, uno del oficialismo y dos de la oposición. En el del oficialismo han incorporado uno de los proyectos que he presentado que es un beneficio impositivo, una exención en bienes personales para aquellos inmuebles que se pongan en alquiler con destino de casa-habitación", comentó Taccetta.

A su vez, el Diputado Nacional agregó: "El día martes seguramente tengamos comisión de presupuesto y veré la posibilidad de incorporar otros beneficios que están en otros proyectos que he presentado. Si hay un dictamen y aprobación, en los próximos días tendremos noticias sobre la sesión en la cual se aprobará o no la modificación a la ley de alquileres".

Por último, sobre lo que se modificaría, Taccetta dio a conocer: "Trae distintas modificaciones, no tanto en cuanto al plazo que seguirá siendo de 3 años o el tope del ajuste será el indice de precios o el índice de salarios, pero tiene otras modificaciones como la bancarización. No me parece bien que se bancarice la totalidad de los alquileres, porque hay zonas del país donde no hay bancos y generaría más complicaciones a las que ya teníamos. Estoy de acuerdo con los beneficios impositivos, no solamente para la oferta de los inmuebles con destino casa habitación, sino también con los inmuebles de destino comercial", concluyó.