Falleció Celinda, mamá del héroe Ricardo Austin, del RI25.



La noticia enluta a todos los VGM que la conocieron y la adoptaron como madre cariñosamente.

Celinda Espinoza, madre del soldado Ricardo Austin, integrante del RI25 caído en Malvinas, participaba cada 2 de abril de los actos acompañando y recordando a su hijo que quedó custodiando las tierras Malvinenses.



ESTOICA ANTE EL DOLOR, ANTE LA PÉRDIDA SUFRIDA EN DEFENSA DE LA PATRIA. UN EJEMPLO DE MUJER, UNA MUJER SIMPLE, UNA ARGENTINA MÁS QUE NOS CONMOVIÓ Y AÚN NOS CONMUEVE CON SU EJEMPLO. ALLÁ IRÁ A VER A RICARDO COMO TANTAS VECES LO HABRÁ SOÑADO, ALLÁ IRÁ DIRECTO AL CIELO DE LOS VALIENTES Y SE ENCONTRARÁ CON ÉL. EL SOLDADO DE NUESTRA PATRIA. DIOS TODOPODEROSO HAZ QUE ASÍ SEA”, Expresa el VGM Guillermo Huircapán.



Cada 28 de Mayo hacía lo posible por llegar a Sarmiento, para participar de los actos y recordar a su hijo Ricardo, uno de los doce soldados del Regimiento de Infantería Mecanizada 25 que murieron durante el combate del cerro Darwin y Pradera del Ganso el 28 de mayo de 1982.



Ricardo Andrés Austin, nacido en Tecka, Chubut, murió combatiendo contra las tropas inglesas y su tumba permaneció sin ser identificada en el cementerio de Darwin durante 35 años.

Celinda Espinosa fue una de las personas que vivió tres décadas y media con la misma incertidumbre que cientos de madres argentinas de no saber en qué lugar descansaban los restos de su hijo y si bien realizó tres viajes a las islas visitó el cementerio de Darwin sin poder identificar su tumba.



En el año 2018 Los restos de Ricardo Andrés Austin fueron identificados por la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas.



En ese entonces Celinda viajó a Buenos Aires para brindar sus muestras de ADN al equipo de forenses especializados en cotejar datos genéticos que coordinó la Cruz Roja Internacional bajo la supervisión de los gobiernos de Argentina y el Reino Unido.



Los resultados fueron positivos y la decisión de Celinda fue que los restos de su hijo quedaran en el cementerio de Darwin trasladando a Argentina solo la placa que lo reconocía como “Soldado Argentino solo conocido por Dios”.



Ricardo Andrés Austin no tuvo su monumento en su tierra natal hasta el año 2019 cuando se llevó adelante la ceremonia de entronización de la placa con la inscripción “soldado solo conocido por Dios “. La misma está ubicada en el monumento a la vera de la Ruta 40.



Celinda expresó haber recuperado la paz luego de haber reconocido la tumba de su hijo.



“YO LES DIJE QUE NO, QUE LO DEJEN TRANQUILITO DONDE ESTÁ, DESCANSANDO EN PAZ, PORQUE LES CONTABA A LOS SEÑORES QUE EN LAS CARTAS QUE ÉL ME ESCRIBÍA PRIMERO, DESPUÉS NO TUVE INFORMACIÓN, PERO EN ESAS POCAS CARTAS ME DECÍA QUE ESTABA ORGULLOSO DE ESTAR DEFENDIENDO LA PATRIA”