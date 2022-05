La Agencia Chubut Deportes dio a conocer el reglamento sobre el programa de los Juegos Evita 2022, cuyas competencias están destinadas a niños y jóvenes de ambos sexos entre los 12 y los 18 años de edad; también para personas con discapacidad y adultos mayores

Precisamente en la ciudad de Esquel ya se encuentran abiertas las inscripciones hasta el 20 de mayo, remarcado que la fase local de estos juegos, para esta región, comenzará el próximo 23 de mayo.

Según el reglamento, enviado por Chubut Deportes a cada una de las secretarias, direcciones y coordinaciones de deportes de la provincia, las categorías que tomarán parte son las siguientes:

Sub 14 (10, 11, 12, 13 y 14 años); Sub 15 (13, 14 y 15 años); Sub 16 (15 y 16 años); Sub 17 (16 y 17 años) y Sub 18 (17 y 18 años); remarcando que cada deportista deberá mantener su categoría donde no se puede subir de una categoría inferior a una superior.

En esta oportunidad son 43 las disciplinas deportivas para deportistas convencionales y son las siguientes: acuatlón, ajedrez, arquería, atletismo, bádminton, básquet 3x3, básquet 5, boxeo, canotaje, cestoball, ciclismo de ruta, ciclismo de montaña, escalada, esgrima, fútbol 11, fútbol 7 (femenino), futsal, gimnasia artística, gimnasia rítmica, gimnasia trampolín, handball, handball playa, hockey, judo, karate, levantamiento olímpico, lucha grecorromana, lucha libre, natación, natación artístico, optimist, patín artístico, patín carrera, pelota paleta, rugby, skate, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro, vóleibol, vóleibol de playa y windsurf.

En tanto las disciplinas para personas con discapacidad son 12: atletismo, bádminton, básquet 3x3, boccia, fútbol 5, goalball, natación, power lifting, taekwondo, tenis, tenis de mesa y vóley sentado.

INTEGRACIÓN DE ZONAS

La Agencia Chubut Deportes destacó cada una de las 10 zonas en la que está dividida la provincia, siendo las siguientes:

COMARCA VIRCH

Zona 1. Trelew, Rawson, Pto Madryn.

Zona 2. 28 de Julio, Dolavon, Gaiman, Pirámide, Dique Ameghino, Camarones.

COMARCA ANDINA

Zona 3. Esquel, Trevelin, (Los Cipreses, Lago Rosario, Sierra Colorada, Lago Futalaufquen, Aldea Escolar).

Zona 4. Corcovado, Carrenleufu, Cerro Centinela, Río Pico, Gobernador Costa, San Martín, Aldea Atilio Viglione, Tecka.

Zona 5. Lago Puelo, Epuyén, El Maitén, Cholila, El Hoyo

Comarca Meseta Central

Zona 6. Gualjaina, Paso del Sapo, Aldea Epulef, Cushamen, Piedra Parada, Colán Conhué.

Zona 7. Gan Gan, Gastre, Lagunita Salada, Telsen, Sepaucal, Chacay Oeste, Blancuntre, Yala laubat.

Zona 8. Los Altares, Paso de indios, Las Plumas, El Mirasol, Cerro Cóndor, El Escorial.

COMARCA SENGUER – SAN JORGE

Zona 9. Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Sarmiento.

Zona 10. Alto Río Senguer, Aldea Beleiro, Buen Pasto, Facundo, Aldea Apeleg, Lago Blanco, Ricardo Rojas, Río Mayo.

Para informes e inscripciones, los interesados deberán dirigirse a las oficinas de la Secretaria de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Esquel, de lunes a viernes de 9 a 13 horas o contarse con el Coordinador de Actividades Barriales, Profesor Mariano Spataro, al teléfono 451933.