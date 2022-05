Multitudinario Acto del espacio madernista del PJ en Trelew

Este viernes, el intendente de Trelew, Adrián Maderna, logró colmar el gimnasio del Club Racing y debió salir para hacer un segundo discurso debido a la cantidad de gente que no pudo entrar al colmarse las instalaciones.

Acompañaron al mandatario, los diputados provinciales que pertenecen a su espacio, funcionarios municipales y como se había anticipado, estuvo el Presidente del PJ, el senador Carlos Linares.

Maderna fue el único orador, luego de entregar plaquetas de reconocimiento a militantes que ya no están físicamente, remarcando que por la pandemia no había este tipo de actos hace más de dos años.

En su discurso, Adrián Maderna, aclaró que no era un acto proselitista, que la intención principal era poder estar cara a cara con los militantes y repasó el apoyo recibido por los presentes.

En otro tramo, el intendente de Trelew, fue enérgico al decir que desde que su espacio, con sus diputados marcaron una postura en contra de la megaminería, recibieron ataques de todos los sectores.

"La política se hace todos los días, por eso no necesitamos una campaña para este tipo de actos" remarcó Maderna.

Luego del acto, Adrián Maderna, indicó que "La verdad es que fue emocionante, una multitud con mucha gente adentro y afuera, la verdad es que nos superó las expectativas. Como bien lo dijimos, no largamos ninguna candidatura, ni provincial, ni municipal, pero si el sector político tenía que relanzar, seguir haciendo política para estar en contacto con la gente, luego de dos años de pandemia y esto es en lo que vamos a avanzar".

"Como lo dije en el acto, no hace falta estar en campaña para reunirse con la militancia, no lo pudimos hacer desde la pandemia, pero nos faltaba este empujón y fue impresionante", agregó.

"Tal vez se intentó minimizar el acto, diciendo que era un lanzamiento de campaña, pero acá no hubo ningún nombre me toco hablar a mi en este caso, pero próximamente le tocará a otro compañero o compañera, no enfrentamos a nadie, no queremos hacer acuerdos con nadie, solamente un acto para la militancia", remarcó Maderna.

Por último, aseguró: "Vamos a repetir estos actos en otros puntos de la provincia, en julio vamos a estar en Rawson".