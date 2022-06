El hecho ocurrió en San Luis cuando un trabajador de la empresa de energía eléctrica Edesal se encontró con la nota escrita de un padre que pedía por favor que no le corten el servicio.

En la misma, el padre expresaba: “Por favor, no me corten la luz. Me quedé sin trabajo, estoy solo con mis dos hijas. En cuanto pueda, voy a pagar la luz. Por favor y gracias”.

El mensaje conmovió al trabajar quien rápidamente lanzó una campaña a través de las redes sociales y logró recolectar el total del dinero para saldar la deuda y darle un regalo del Día del Padre a ese hombre.

La iniciativa rápidamente se viralizó en las redes sociales, y cientos de usuarios decidieron colaborar para ayudar al hombre. “Es increíble lo que se puede hacer todos juntos” expresó el joven trabajador en diálogo con La Nación.

En diálogo con el mismo medio, Xavier contó cómo se encontró con el cartel: “Estaba con las tareas de lectura y en un momento me encontré con una carta, donde una persona pedía por favor que no le cortemos la luz, que estaba solo con sus dos nenas y sin trabajo. Al ver todo eso quebré en llanto”, explicó.

Acto seguido, decidió subir una captura del escrito en su estado de WhatsApp y agregó: “Me gustaría darle una mano a este hombre. Él no sabe nada, ni va a saber quién se la pagó, pero se va a encontrar un lindo regalo del Día del Padre. Ayúdenme por favor”.

Por último, el trabajador indicó que al enterarse, "el hombre tenía los ojos brillosos y una emoción muy grande, fue el mejor regalo del Día del Padre que le dimos. Con parte del dinero le compró útiles a su nena". y concluyó que "Lo que realmente me conmovió de él y de la gente, es su honestidad”.