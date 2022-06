En esta nueva entrega de Firma y Aclaración, que conduce Ricardo Bustos, se dialogó con el ex presidente del Radicalismo, Eduardo Samamé, quien habló sobre los hechos que ocurrieron en Esquel y en otras localidades del país, relacionados con las comunidades originarias.

En principio, el ex diputado señaló que "es preocupante el fenómeno. Por mi edad he vivido lo que son las escalas de violencia y no llevan a nada". En este sentido, se acordó de un hecho de violencia que le ocurrió a dos de sus compañeras de facultad. "Se recibieron las dos de abogadas y se dedicaron a defender presos políticos, hasta que el nivel de amenazas fue muy alto que tuvieron que emigrar", Posteriormente, en un operativo que se llevó a cabo en el barrio María Selva (Santa Fe), las secuestraron y aparecieron dentro dentro de una bolsa".

En relación a esto, Samamé remarcó que "esas son consecuencias de los enfrentamientos armadas. El hombre no ha terminado de salir de las cavernas y el grado de salvajismo al que puede llegar es aterrador, y solamente quienes lo han vivido de cerca pueden con liviandad convocar a los alzamientos armados".

Al mismo tiempo, Samamé destacó que "la guerra vuelve el hombre a su estado más primitivo. La consecuencia de la guerra es la eliminación física del hombre y la apropiación del cuerpo de las mujeres".

"Las guerras más recientes te dan la prueba de las atrocidades que se cometen con las mujeres y eliminar al hombre".

Por otro lado, el ex procurador de la provincia dijo: "en América no hay pueblos originarios. Todos salimos de África. En las secuencias se identifica claramente a las tribus americanas como provenientes de las estepas siberianas". Asimismo, añadió: "a partir de 1492 se incorpora el ADN europeo y el africano. Son pueblos que llegaron antes y tienen derecho. Pero más allá de la etnia a la que pertenecen, son seres humanos que necesitan la protección y el cuidado de todos. Ahora, hay mucha ignorancia y apropiación de determinadas particularidades para beneficio propio".

"En Chile, con el tema de la pacificación de chile, los indios chilenos eran agricultores y fueron despojados, a mi juicio, por el Estado Chileno porque alrededor de 1860 dijeron que todos los territorios eran fiscales", señaló Samamé y resaltó que en Argentina "el problema es absolutamente distinto. Julio Argentino Roca está demonizado. Tuvo un enfrentamiento ancestral con la iglesia". A su vez, manifestó que "de Juan Manuel de Rosas no dicen nada. Cuando hace la campaña era un particular, no era el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Se trató de una campaña de un particular, apoyado por hacendados particulares que tuvo prácticamente el mismo número de muertos indígenas que la campaña de Roca".

"Nuestra historia está teñida de nuestros propios enfrentamientos internos".

En cuanto a la actualidad, el ex presidente del Radicalismo remarcó que "tenemos autoridades que no tienen autoridad moral para imponer absolutamente nada para resolver cualquier conflicto" y manifestó que "en el momento de debilidad del Estado Argentino siempre resurgen estos movimientos".