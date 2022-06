El Secretario de Cultura de la Municipalidad de Esquel, Damián Duflós, se refirió a un accidente ocurrido sobre la Ruta Nacional 25 mientras se dirigían a la ciudad de Puerto Madryn junto con el Director General del área, Enrique Castro, a bordo de un vehículo de la secretaría.

El funcionario municipal, con respecto a la polémica generada, comentó: "Esto surgió ayer. Me empezaron a llegar mensajes de amigos y conocidos de que en una radio de la ciudad se estaba anunciando, a manera de prensa amarilla, el escandalo de algo que sucedió en abril a raíz de una invitación del Municipio de Madryn que realizó una muestra itinerante de artistas de la ciudad. Distintos municipios fueron albergando esa muestra y, a modo de agradecimiento, se invita a todos los municipios que fueron anfitriones a llevar obras para la ciudad".

"Viajamos con Enrique Castro llevando obras de artistas de nuestra ciudad para participar. La invitación era para el Secretario de Cultura y al Director General. Tenemos un vehículo que es un Fiat Fiorino utilitario, con caja y dos asientos. No pueden ir más de dos personas. La camioneta de la Secretaría tiene la tarjeta azula nombre mío, porque estuvimos mucho tiempo sin chofer y sino con choferes eventuales. Yo puedo manejar el vehículo porque estoy autorizado por la tarjeta azul", agregó Duflós.

Sobre el accidente, manifestó que salieron el día 12 de abril y, pasando Los Altares, ya había oscurecido y se cruzaron dos animales. Al venir otro vehículo de frente, Duflós, quien manejaba el vehículo decidió no hacer ninguna maniobra. "Doy gracias que no hicimos ninguna maniobra, porque pudimos continuar el viaje y el vehículo no volcó. Lo más importante que tiene el ser humano es la vida y no tenemos ninguna complicación física. Es algo que le puede ocurrir a cualquier persona que maneja en las rutas patagónicas y no tiene que ver con un error humano".

"Apenas llegamos a Trelew, desde Compras nos dijeron cómo continuar para reparar el vehículo en Madryn y poder volver", dijo el Secretario de Cultura.

En cuanto al seguro del vehículo, contó: "Los vehículos tienen seguro contra terceros en la ciudad y se hace una extensión del seguro contra todo riesgo en caso de viajes. Esto no se había hecho la extensión y la erogación económica tuvo que salir de una de las partidas de la secretaría".

Por último, sobre las críticas, Duflós sostuvo: "Una crítica fue por no haber ido con chofer. Por tener la tarjeta azul puedo disponer del vehículo. Yo, en el día a día no manejo el vehículo de la secretaría y utilizo mi vehículo personal para mi trabajo. Por otro lado, estoy habilitado para circular y no tengo que tener la autorización del intendente porque tengo la tarjeta azul. No podíamos ir con chofer porque la invitación estaba a nombre mío y del Director y llevamos obra, sino podríamos haber ido en colectivo. Ahora se está haciendo el protocolo con los permisos que se deben cumplir en caso de hacer un viaje. Yo ya había viajado con el vehículo y no hubo problemas. En este caso, tuvimos este accidente en la ruta con un animal".