El Intendente de Esquel, Sergio Ongarato, estuvo presente en el lanzamiento de la temporada de invierno en La Hoya y se refirió a la conectividad en la ciudad para potenciar el turismo.

"Si hablamos de turismo, hablamos de mayor conectividad aérea. Ahora tenemos dificultades con la Ruta 40 y este desafío que lo conversé con el gobernador, uno de los déficit es la hotelería y la cantidad de camas. Necesitamos mayor cantidad de hoteles con buenas capacidad para albergar un avión completo en un solo hotel. A partir de ahí, hay empresas que pueden trabajar de otra manera y les resulta más atractivo venir a la ciudad", remarcó Ongarato.

Por otra parte, el Intendente señaló que no hay lugares disponibles en los aviones durante temporada alta: "Hoy Aerolíneas trae un avión con 180 pasajeros y viene casi completo. Me decían que no hay lugares en el avión para la temporada alta".

En cuanto al funcionamiento del aeropuerto para sumar Low Cost, dijo: "Es una incomodidad, pero puede funcionar el aeropuerto con una low cost en distintos horarios. Si logramos que vengan, con el gobernador que estuvo en conferencia con una low cost tratando de que vengan a nuestra ciudad, que tomen a Esquel como otra escala y podamos acrecentar la cantidad de turistas que puedan llegar".

Asimismo, Ongarato se refirió a las obras del nuevo aeropuerto y la Ruta Nacional 40: "La obra está funcionando a un ritmo que para esta altura del año es bajo por la cuestión climática, pero está avanzando. Tengo entendido que está en marcha. Nos preocupa un poco la parada de la obra de la Ruta 40 que esperamos que Vialidad Nacional lo pueda solucionar dentro de poco".