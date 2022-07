Por Cecilia Salguero

Verónica Lloyd es presidenta de la Asociación Cooperadora del Hospital Zonal Esquel (HZE) y Nilda Chemín su tesorera. Las referentes se acercaron a los estudios de Red 43 para dar a conocer la historia de la entidad y, de esta forma, revalorizar el trabajo que desarrollan por una salud pública de calidad y al servicio de la comunidad esquelense.

Los comienzos

La Asociación Cooperadora del HZE surgió hace más de 28 años cuando un grupo de vecinos y vecinas se propuso ayudar a mejorar el servicio de salud para las y los esquelenses.

En el año 1994 se constituyó de manera formal en una Asociación, tal como se la conoce hoy día. Esta nueva organización permitió la obtención de la personería jurídica, presentar una memoria por año y un balance ante organismos jurídicos contables competentes.

Con esta modalidad logra “una administración transparente y confiable para la comunidad”, según indica su carta de presentación.

Las referentes destacaron el trabajo de aquellas personas que comenzaron a organizarse en función de las necesidades del nosocomio local.

“La cooperativa existe desde 1994 gracias a la comunidad de Esquel y a un grupo de personas que empezó en ese momento. Cuando uno siente el compromiso de toda esa gente que dona y es socio, uno se siente responsable y es difícil retirarse de esta misión”.

Dentro del primer grupo que impulsó la Cooperativa se encuentra Beatriz Neira de Eyo, quien actualmente continúa dentro de la organización trabajando codo a codo con sus compañeras en virtud de una mejor salud pública. También, vale la mención para el recordado doctor Roberto “Chanico” Navarro, quien fue director del Hospital y además asesor de la Asociación Cooperadora en sus inicios

Libro de actas de la Asociación donde figuran las y los primeros integrantes.

En la actualidad, la Cooperadora está conformada por 18 mujeres: Verónica Lloyd, María Silvia Guitart, Mirta Landeira, Mercedes Gullino, Nilda Chemín, Lina Rosales, Elizabeth Martínez, María Gabriela Aliaga, Dora Kloster, María Cecilia López Castaño, Beatriz Neira, Fernanda Accheritobehere, Elizabeth Castelli, Isabel Suárez, Karina Mutio, Mirtha Odriozola, Dana Roberts y Esther Fonseca.

Actuales integrantes junto a colaboradoras

Sus propósitos

El objetivo principal es mejorar la atención que se le brinda a las y los vecinos en el sistema público de salud. También colaborar con el personal de salud en su conjunto para que puedan contar con la infraestructura óptima para ofrecer un servicio de calidad.

Cabe aclarar que el aporte que realiza la Cooperadora tiene la finalidad de ayudar y no reemplazar las obligaciones y responsabilidades que le competen al Estado provincial, el cual administra el sistema de salud.

“Nuestra misión es ayudar a comprar o a veces auxiliar frente a las necesidades de equipamiento o de elementos que necesita. Esto hace que se mejore la calidad de atención”, sostuvo Verónica.

En este sentido, no sólo ayudan con la compra de equipos, sino que también contribuyen con dinero para mejorar la infraestructura del edificio en donde funciona el Hospital Zonal, el cual se encuentra muy deteriorado y vislumbra la necesidad de la construcción de uno nuevo y más amplio.

Vínculo con la comunidad

Verónica expresó al comienzo que la Cooperadora se debe a la comunidad de Esquel. Por tal motivo, mantienen un vínculo directo con las y los vecinos, quienes aportan dinero mensualmente para su sostenimiento.

En la actualidad, cuenta con aproximadamente 10 mil socios/as que colaboran “a través de la factura de servicios de la Cooperativa 16 de octubre”.

“En el 2009 se aprueba la ordenanza donde se fija el valor de medio módulo para ingresar el dinero de la gente que quería colaborar. En 2012 se modifica y es un módulo completo (hoy $134)”, detalló Nilda sobre el monto que abonan mensualmente las y los vecinos.

Si bien la cuota se abona con la factura de luz, las referentes destacaron que no constituye una obligación y quien no quiera aportar esa suma está en su derecho de no hacerlo y puede comunicarse con la Asociación para informarlo.

A cada persona que desea aportar una suma extra se le otorga un recibo a través de AFIP debido a que la Asociación se caracteriza por su transparencia en la administración del dinero de la sociedad y tiene “todo en regla”, según manifestaron las entrevistadas.

Otra de las modalidades de recaudación y que permiten tener un vínculo más personal con las y los vecinos, es la realización de eventos de distinto tipo.

Ambas referentes destacaron las caminatas de La Anónima y la realización del clásico desfile de modas, evento que se realiza todos los años. “Es más social porque no nos deja mucho dinero. Es mucho trabajo, pero nos llena de satisfacción”, resaltaron.

También, Nilda contó que "en los últimos años la gente nos convoca para algún evento y quiere que el dinero que se recauda sea para la Cooperadora, como pasa con Damián Duflós y su banda, que cada año hace un concierto con una alcancía en el lugar”.

Cabe señalar que en cada una de las áreas del Hospital se encuentra una alcancía en donde las y los pacientes pueden realizar un aporte solidario. También, se puede ubicar a las integrantes de la Cooperadora en su espacio propio dentro del nosocomio los días martes y viernes de 10.30 a 11.30 horas.

“No importa el monto que donen, todo es importante porque suma para poder cumplir con el objetivo que es suplir cada demanda que tiene el Hospital”, señalaron.

La transparencia a la cual refería Nilda se ve reflejada en el informe que realizan cada cuatrimestre con la información sobre las inversiones que hicieron con el dinero que aportan socios/as e instituciones.

“Somos administradoras del dinero de la sociedad y debemos ser muy cuidadosas con eso”, señaló la tesorera, y contó que la última gran compra que se hizo fue la del equipo de rayos para la guardia, que costó más de 3 millones de pesos.

¿Cómo se organizan?

Las 18 integrantes que conforman la Asociación se reúnen cada 15 (quince) días para abordar cuestiones específicas vinculadas a las demandas del Hospital. En este encuentro primero evalúan el informe de tesorería para saber cuál es la situación presupuestaria y priorizar las necesidades.

Se conforman grupos de 2 personas que están encargadas de un determinado servicio, como la guardia o Neonatología, y mantienen contacto con el personal de salud para conocer sus necesidades y luego informarlas en la reunión quincenal.

Sobre cómo se manejan con los requerimientos de cada área, explicaron que cuentan con un protocolo que se debe respetar:

“Tienen que hacer el pedido formal, que tiene que pasar por la Dirección Administrativa y Dirección Médica. Si el hospital decide que es prioritaria, tienen que traer ese pedido firmado por las autoridades del Hospital. Recién ahí viene a la comisión y la comisión vota si podemos comprarlo o no”.

Profesionales de la Salud con elementos adquiridos por la Cooperadora.

Objetivos concretos de la Asociación para el 2022

Uno de los objetivos que se propuso la Cooperadora es la compra de un ecógrafo portátil a pedido del personal de la guardia del Hospital.

“Cada vez que llega un paciente con una necesidad de urgencia tienen que recorrer más de 150 metros hasta donde está el ecógrafo. Por eso es importante contar con uno portátil”, justificó Verónica.

Por otra parte, destacaron que proyectan la compra de un eco cardiógrafo, que fue solicitado por el Servicio de Cardiología debido a que no cuentan con este equipo.

Asimismo, indicaron que les solicitaron una centrifugadora para el Servicio de Banco de Sangre que cuesta más de 4 millones de pesos. No obstante, descartaron esta compra debido a que los pedidos anteriores también son equipos muy costosos.

“Hay un grupo de comerciantes que va a hacer un evento folclórico este 8 de julio y lo que se recaude será para la cooperadora. Estamos expectantes, esperemos que la gente asista al evento y que nos quede un resto de dinero para la centrifugadora”, auguró la presidenta.

Otro de los grandes objetivos para este ciclo es conseguir las tierras necesarias para la construcción de un nuevo Hospital Zonal.

“En este sentido es el gran objetivo y no vamos a parar. Vamos a pedir a toda la comunidad que por favor consigamos las tierras”.

Para finalizar, destacaron que la solidaridad y el compromiso con la comunidad esquelense es el motor que las impulsa para continuar trabajando de forma colectiva.