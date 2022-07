La ministra de Economía, Silvina Batakis, confirmó este miércoles que habrá una nueva canasta de bienes y servicios de los Precios Cuidados para moderar la inflación. Asimismo anunció que hoy difundirá la composición de su equipo de colaboradores y descartó un modificación del tipo de cambio oficial.



"Vamos a buscar un acuerdo con los formadores de precios pero lo fundamental es encontrar una solución. Hay una situación de incertidumbre y estamos trabajando con una canasta de bienes y servicios que vamos a anunciar los próximos días", aseguró ayer en un programa de televisión.

En la nota expresó que "la inflación en la Argentina tiene muchas causas, esto es muy compartido por muchos economistas en la Argentina" , y reconoció que "la gente ha encontrado en el dólar la preservación de sus ahorros".



"El control de precios es uno más de los mecanismos para controlar la inflación, pero hay otros instrumentos que necesitan del largo plazo como la inversión en infraestructura. De ninguna manera podemos decir que nosotros estamos en una situación de riesgo", aclaró.



Respecto al tipo de cambio oficial, la ministra descartó la devaluación del dólar oficial y argumentó que la actual cotización, medida por el tipo de cambio multilateral (TCM), es competitiva.

Consultada por la demanda de dólares para viajes y la compra de bienes en el exterior, analizó que "el derecho a viajar colisiona con la generación de puestos de trabajo" y recordó que "el Gobierno está para eso, para aliviar esas tensiones".



Y en ese sentido, insistió: "Cuando importamos productos finales importamos puestos de trabajo que se generaron en el exterior".



En relación con la suba del dólar en el mercado financiero, Batakis puntualizó que "el dólar blue es un mercado marginal, no es una referencia para los bienes y servicios que se producen en la Argentina" para luego destacar en varias oportunidades la capacidad que tuvo el Banco Central para enfrentar esta situación.

Batakis resaltó luego que "nosotros tenemos que administrar las reservas para que haya mucho más dólares para que el país crezca y que se vuelquen para la producción. Todos tienen derecho a las vacaciones, pero tenemos que invitar a que vacacionen en el país también. Tenemos el mundial en el medio y eso demanda muchas divisas".

Por otro lado, la ministra descartó una suba de impuestos. En este sentido dijo que "no va a haber aumento de impuestos. Tenemos que articular entre todos los niveles de gobierno para que los ciudadanos puedan cumplir con sus obligaciones fiscales. de ninguna manera va a haber aumento de impuestos".

La ministra descartó también una suba en las retenciones al señalar que "no va a haber aumento de retenciones. Mi idea es juntarme con la gente del campo".



En relación con los problemas para importar, la ministra remarcó que "toda economía que crece necesita importar. La Argentina es un país en desarrollo que tiene una matriz productiva compleja, con un sector agropecuario pujante que está en la frontera del conocimiento, pero también tenemos un sector industrial que necesita seguir desplegándose y frente a eso necesitamos esas importaciones".

Al ser consultada sobre la posibilidad de aplicar un Salario Básico Universal, Batakis dijo que "es una discusión que tiene un nivel internacional, vinculada a lo que llamamos la revolución 4.0" y señaló que "en los próximos años van a desaparecer muchos trabajos tal cual los conocemos y nos tenemos que preparar como sociedad para ese escenario y tenemos que planificar eso, porque va a haber gran parte de la población que no va a poder encontrar soluciones en el mercado laboral".



En esta línea, argumentó que "tiene que tener una neutralidad fiscal, porque el Estado tiene que demostrar solvencia fiscal porque si no demuestra esa solvencia, es muy difícil que las cosas funcionen".



"Cuando nosotros encontremos que hay una parte de la población que no encuentra una salida laboral y no tiene ayuda de los programas actuales, allí veremos como se las puede ayudar porque es una cuestión humanitaria", concluyó.