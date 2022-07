El gimnasio “Pioneros del 30” será sede mañana del arranque de una nueva edición de los Juegos Esquelenses, donde se jugarán un total de siete partidos de futbol de salón, de distintas categorías.

Organizado por la Secretaria de Deportes de la Municipalidad de Esquel, dará inicio mañana y se extenderá hasta el jueves 15 una nueva edición de estos juegos donde en total participarán más de 500 jóvenes y unos 60 adultos mayores de los distintos barrios de Esquel.

En esta temporada, las disciplinas deportivas que incluyen estos juegos son:

Futsal con un total de 40 equipos, divididos en las siguientes categorías: Sub 12, Sub 14 masculino, Sub 14 femenino, Sub 15 femenino, Sub 16 masculino y Sub 17 femenino.

Hockey: con un total de 9 equipos, divididos en las categorías Sub 14 y Sub 16.

Básquet, Voley y Newcom, con solo dos equipos en cada una de las disciplinas.

Tejo con 15 duplas anotadas y el atletismo.

LOS PARTIDOS DEL FIN DE SEMANA

SÁBADO 9 DE JULIO

Gimnasio Club Independiente Deportivo

12.00 hs: Bella Vista vs. Don Bosco (Futsal S12) - Zona A

12.45 hs: Estación vs. Cañadón de Bórquez (Futsal S12) - Zona A

13.30 hs: Malvinas Rojo vs. Matadero (Futsal S12) - Zona B

14.20 hs: 28 de Junio Negro vs. Ceferino “B” (Futsal S12) – Zona B

15.10 hs: Bella Vista vs. Ceferino “A” (Futsal S14 masculino) – Zona A

16.00 hs: 28 de Junio Negro vs. Chanico Navarro (Futsal S14 masculino) – Zona A

16.45 hs: Don Bosco vs. 28 de Junio (Futsal S17 femenino)

DOMINGO 10 DE JULIO

Gimnasio Municipal “León Camilo Catena”

9.00 hs: 28 de Junio Negro vs. Bella Vista (Futsal S14 masculino) – Zona A

9.45 hs: Ceferino “A” vs. 84 Viviendas (Futsal S14 masculino) – Zona A

10.30 hs: Estación vs. Bella Vista (Futsal S16 masculino) – Zona A

11.15 hs: Malvinas Azul vs. Matadero “B” (Futsal S16 masculino) – Zona A

12.00 hs: Malvinas vs. Don Bosco (Futsal S16 masculino) – Zona B

12.45 hs: Matadero “A” vs. Chanico Navarro (Futsal S16 masculino) – Zona B

13.30 hs: 28 de Junio vs. Ceferino (Futsal S16 masculino) – Zona C

14.20 hs: 28 de Junio Rojo vs. 84 Viviendas (Futsal S14 masculino) – Zona B

15.10 hs: Ceferino “B” vs. Cañadón de Borquez (Futsal S14 masculino) – Zona B

16.00 hs: 84 Viviendas “A” vs. 28 de Junio Negro (Futsal S14 masculino) – Zona A

16.45 hs: Chanico Navarro vs. Bella Vista (Futsal S14 masculino) – Zona A

Gimnasio Club Independiente Deportivo

9.00 hs: Estación vs. Bella Vista (Futsal S12) – Zona A

9.45 hs: Ceferino “A” vs. Don Bosco (Futsal S12) – Zona A

10.30 hs: 28 de Junio Negro vs. Malvinas Rojo (Futsal S12) – Zona B

11.15 hs: 84 Viviendas vs. Matadero (Futsal S12) – Zona B

12.00 hs: 28 de Junio Rojo vs. Malvinas (Futsal S12) – Zona C

12.45 hs: Winter vs. Chanico Navarro (Futsal S12) - Zona C

13.30 hs: Ceferino vs. Don Bosco (Futsal S15 femenino)

14.20 hs: Ceferino vs. 28 de Junio (Futsal S17)

15.10 hs: Ceferino “A” vs. Estación (Futsal S12) – Zona A

16.00 hs: Cañadon de Borquez vs. Bella Vista (Futsal S12) – Zona A

16.45 hs: 84 Viviendas vs. 28 de Junio Negro (Futsal S12) – Zona B

17.30 hs: Ceferino “B” vs. Malvinas Rojo (Futsal S12) – Zona B

18.15 hs: 28 de Junio Rojo vs. Winter (Futsal S12) – Zona C

19.00 hs: Chanico Navarro vs. Malvinas (Futsal S12) – Zona C