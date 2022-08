Esquel esperaba otra temporada turística récord, pero al final, la nieve que hizo falta en otros años fue demasiada en los últimos días de julio. Las reservas marcaban una ocupación del 75%, pero por la contingencia climática bajó y cerró en un 50%.

Al respecto, el Secretario de Turismo de la Municipalidad, Gustavo Simieli, sostuvo: "Veníamos con números muy interesantes, con un 75% de ocupación de piso que venía creciendo. La contigencia nos afectó muchísimo, porque se cayó el 25% debido a muchos factores: la suspensión de los vuelos, cortes de rutas y el episodio que pasó en La Hoya. Estábamos prácticamente duplicando los números de ocupación previo a la pandemia. En 2018 cerramos un 39% y en 2019 con 48% hoy cerramos con 50% y 60% en la segunda quincena sobre 2650 camas".

"Los números no son malos, venimos mejorando y estamos en un promedio de 4 noches de pernocte, pero no era lo que esperábamos. Sobre todo por la cantidad de nieve que tuvimos en tiempo y cantidad. Lamentablemente, no podemos hablar de una temporada récord como la que tuvimos en el verano. Si se hubiesen dado los números de reserva y no hubiéramos tenido estos acontecimientos, hoy estaríamos hablando de otro cierre de temporada", remarcó Simieli.

Por otra parte, sobre los acontecimientos, el Secretario de Turismo indicó: "Tuvimos una reunión con todas las instituciones del Aeropuerto. Hay falta de equipamiento y va a salir un informe de eso. Lamentablemente, ninguna institución de estas puede tener contacto con la prensa para saber de primera mano cuáles son las necesidades y el estado actual de cada una de ellas. Va a salir un informe de esa mesa y lo vamos a presentar a la prensa para que puedan transmitirlo. Hay mucha gente que no sabe las instituciones que hay en el Aeropuerto".

"Las condiciones climáticas en Bariloche fueron distintas. El factor más importante, según ellos, fue el clima. Hubo un banco de niebla con una visibilidad muy reducida. Hemos escuchado sobre un equipo que utilizan los pilotos para poder aterrizar cuando hay baja visibilidad. El de Esquel es de los mejores que hay en el país, son solo 5 los que lo tienen, incluidos Ezeiza y Aeroparque, pero eso no funciona solo. Necesita más equipamiento", agregó sobre la suspensión de los vuelos.

Asimismo, Simieli se refirió a lo sucedido en La Hoya en viernes de la nevada que dejó personas varadas y también a la participación de Vialidad Provincial: "En la reunión con Nicolás Herrera analizamos lo que pasó el viernes. No pudimos reunirnos con Sergio Germillac, porque no pudo concurrir. Estamos trabajando para que esto no vuelva a suceder. Hubo muchos errores compartidos y una de las cosas que nos quedó pendientes es cómo teniendo la previsión del corte de rutas, no se tuvo una máquina en La Hoya para ese día. Ese día tuvimos que hacer un rescate en la Zeta, hubo un accidente en la Ruta 259 y muchas cosas que hizo que gente afectada al rescate no estuviese disponible".

Sobre el cierre, el funcionario dio a conocer que le plantearon al Ministro Leandro Cavaco la posibilidad de tener otro veedor. "Que sea de Esquel y tenga conocimiento de montaña. Hoy ese veedor es un contador que vive en Trelew y creo que estamos en inferioridad de condiciones en cuanto a las necesidades del cerro. El Ministro está esperando el informe de esta persona para ver qué fue lo que sucedió y cómo actuar ante la empresa por lo sucedido el viernes", concluyó.