Brian Hernández es un joven de Esquel que a sus 3 años fue diagnosticado con autismo, hecho que logró afrontar junto a su familia hasta convertirse en el primer piloto de karting con autismo en todo el país.

Sobre su historia, hablamos con Sonia Bordón y Cristian Hernández, los padres de Brian, quienes relataron cómo fue enfrentar el diagnóstico, qué dificultades tuvieron en la cotidianeidad y cómo el karting, le abrió puertas a su hijo para interactuar con otros jóvenes.

Es necesario mencionar, que el autismo forma parte de los llamados trastornos generalizados del desarrollo, que no sólo producen un retraso del desarrollo, sino un desarrollo atípico, con amplia alteración de las funciones sensoriales y muchas veces motrices.

Su mamá, Sonia explicó que su embarazo fue totalmente normal, por eso durante a nota remarcó la importancia de "siempre hay que consultar al pediatra". Recibir el diagnóstico fue "doloroso porque a Jairo (su hijo mayor) también le habían diagnosticado un retraso mental leve y no podía hablar".

"Cuando supimos lo de Brian el mundo se nos vino abajo, lo hablamos con el pediatra porque no sabíamos qué era el autismo", recordó la mamá.

Sin embargo, la mamá reconoció que Brian tenía manifestaciones corporales que daban cuenta del diagnóstico, "se golpeaba solo, jugaba solo no tenía vínculo con sus compañeros y no podía mirar a los ojos a nadie y las maestras no expresaron la preocupación".

La búsqueda por encontrar un diagnóstico para Brian fue difícil, ya que debieron recorrer muchos médicos hasta que "el Dr. Winter lo revisó y nos dijo qué era lo que tenía Brian. Nos asustamos mucho como papás".

Y destacó que: "Como papás no tenemos el acompañamiento que necesitamos y eso le sucede a todos los padres de niños con autismo. Como familia hicimos mucho esfuerzo para que él pueda expresar lo que siente".

Sonia recuerda que uno de los hechos más dolorosos que le tocó atravesar luego del diagnóstico de Brian fue la discriminación de algunos compañeros del colegio y padres que no entendían lo que sucedía.

Por esto, sostuvo que "es necesario no hacer la vista gorda y ayudar siempre al otro, ahora se está dando a conocer el tema y a todas las familias les puede tocar, por eso hay que tratar de ayudar".

"Hoy se ven los frutos de cuánto mejoró Brian y estamos muy orgullosos de él. Como papás tenemos que orientar a nuestros hijos para que no discriminen ni hagan bullying", expresa Sonia.

Por su parte, el papá, Cristian Hernández, relató que una vez cuando llegó a la escuela, vio que a su hijo no lo incluían para jugar y "ahí propuse llevar el karting de Brian con otros más, desde ese momento fue un cambio rotundo".

Fue allí cuando presentaron los kartings en el colegio y al otro día el trato de sus compañeros fue completamente distinto, además pudieron participar los niños con Síndrome Down de otro colegio. "Brian también cambió y hasta el día del egreso le dieron para adelante todos juntos", afirmó el papá.

El primer acercamiento a un karting

Asimismo, Cristian indicó que Brian le enseñó a ser padre y recordó que un domingo fueron a las carreras de karting, "y cuando vimos que Brian se bajó del auto creíamos que se iba asustar por el ruido, pero no, se quedó al lado".

"Al otro día nos dijo que quería un auto pequeño, vendimos todo lo que teníamos y le compramos el primer karting", afirmó Cristian

Desde ese momento, "no necesitó más terapias", pero indican que Brian también es acompañado por un equipo de Terapistas Ocupacionales, Psicopegadogas y Fonoaudiólogas, "quienes también nos ayudaron mucho".

Brian está participando de las carreas de karting este año, sin embargo, por algunas demoras que tuvieron con los papeles para que pueda correr, actualmente lo está haciendo para la provincia de Santa Cruz, ya que son quienes "quienes siempre estuvieron con él", siendo el único piloto autista en todo el país.

Asimismo, durante la pandemia, los Bomberos Voluntarios de Esquel se acercaron para colaborar y brindaron su apoyo al joven, por esto, su papá, continuó colaborando con el cuartel local.

Por último, Cristian dejó un mensaje para los padres de niños con algún trastorno del espectro autista y aseguró que "no hay que bajar los brazos, que no lo escondan y que no tengan vergüenza, sino que los ayuden a salir a flote".

Antes de cerrar esta nota, hablamos con Brian, quien pudo expresarnos que se siente "muy querido por mi papá y mi mamá. Siempre quise un karting y agradezco el cariño de la gente que me apoya".

"Estoy orgulloso de haber probado la pista, porque disfruté, tuve paciencia y no me importaba la derrota o si tenía algún problema con el karting", concluyó el joven de 16 años.

Brian Hernandez aparece en las redes sociales como Brian Hernandez (Facebook), hernandezcriok (página), @brian._.oficial30 (Instagram).