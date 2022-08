Días atrás, el Gobierno de la Provincia multó al empresario Luigi Simeoni con una suma millonaria por la tala de 1200 ejemplares de lenga en Monte Bianco. El empresario Yiyo manifestó que "eso no me preocupa, duermo re bien" y se refirió al futuro de Esquel en cuanto a lo turístico.

En principio, Simeoni manifestó: "En Monte Bianco esquías siempre. No hay viento, hay nieve. Lo mío es familiar, si el tipo tiene que llevar su vianda, que la lleve. Le doy la posibilidad a la gente de no gastar un montón de plata. Cobro cuando entran, un seguro y para usar los baños".

"Hace 18 años estoy ahí y no había nada. Lo descubrí volando un montón de horas para verificar cuando había nieve. Cuando se talaba para hacer el camino, iba el dueño a bosques y lo marcaban. Eso no es mío, yo tengo la tenencia y de la mitad para arriba es de la Municipalidad", agregó.

En cuanto a proyectos para el futuro, el empresario contó: "Estamos armando para el año que viene darle potestad, hacer la escuela de esquí. Nosotros podemos trabajar Trelew, Madryn, Esquel y Comodoro. No necesito que vengan de Buenos Aires, porque sobra. Cuando empecé tenía no menos de 60 o 70 personas. Me quiero perfilar para el año que viene, que no tenga ningún error. Esquel tiene un futuro bárbaro. Yo fui a Europa, Australia, Canadá y lo que tenemos nosotros no lo tiene nadie".

"Hace 48 años tardamos un año y medio para hacer la obra del aeropuerto y después no fueron capaces de terminarla. No vienen aviones y no se preocupan, porque no le interesa a los aviones venir acá. El aeropuerto es el mejor equipado", añadió Simeoni.

Sobre la multa y la causa de tala de árboles, Yiyo expresó: "A mí no me preocupa eso, duermo re bien. Está el abogado nuestro y no existe esa cantidad. Son exagerados. Están los papeles de hace 18 años. El dueño tiene un papel firmado y se hace responsable de todas las talas que había que hacer para hacer el camino. Que se arreglen ellos. A mi nunca me encontraron talando un árbol. El abogado nuestro pidió en verano ir a contar todo y verificar entre todos y no lo hicieron. Que lo haga la justicia, a mí no me van a hacer nada".

Por último, Simeoni resaltó: "Yo me voy a quedar a vivir ahí. Todo el esfuerzo que yo hice no lo hizo nadie y lo hago para Esquel. Yo no gano plata. Hay una estrella que te ilumine, a mi me cayeron bombas al lado en plena guerra. Volé 4000 horas en avión, me quedé sin nafta y acá estoy. Acá es el futuro. La salud y la nieve que tenemos acá, me da lástima pisarla".