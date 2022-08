Por Emir Henriquez

Daniel “Chupilca” Ledesma es un cantautor perteneciente a la región Patagónica. Estuvo dialogando con Red 43 y nos comentó cómo empezó a interesarse en el mundo del canto, qué sensaciones atravesó a lo largo de su carrera musical y por qué sus canciones son 100% patagónicas.

Durante su adolescencia le gustaba mucho escuchar música, sobre todo metal pesado. A raíz de este género musical, se interiorizó en el mundo del ritmo patagónico de la mano de Rubén Patagonia, y comenzó a implementarla en su cotidianidad interpretando canciones de folclore en actos de la escuela y juntadas familiares.

“De chiquito siempre soñaba con tener una banda”.

A sus 19 años de edad se fue a vivir a La Plata. Estando en la ciudad de las diagonales, emprendió su camino de manera solitaria y se le presentaron distintas oportunidades para cantar en peñas, por lo que, decidió brindar shows con canciones netamente patagónicas porque sentía que no había ninguna persona que cuente “qué hay en la Patagonia”.

“Me gustó el camino que he logrado, las puertas que me ha abierto. Totalmente solo y joven en una ciudad que no conocía, teniendo 19 años”.

Teniendo en cuenta que todas sus canciones son “netamente patagónicas”, “Chupilca” aclaró que la inspiración la obtiene en la relación de uno mismo con la naturaleza, “esa conversación en silencio que uno tiene con el paisaje creo que es lo que me inspira para escribir una canción y querer contagiar esas ganas de conocer estos lugares”.

“Lo que veo en la Patagonia es que tenemos un lugar hermoso. Es un lugar que todavía podemos salvarlo que no termine como otros lugares hermosos que antes existieron y ya no. Para eso tenemos que tener este sentido de amor, responsabilidad, y compromiso por nuestra Tierra, por cuidarla”, manifestó.

“Ya van a ser 20 años en marzo de que estoy con este lema de defender y difundir la música de la Patagonia”.

Uno de los momentos que considera como importante dentro de su carrera fue el estreno del álbum “Pertenencia”, considerándolo como un antes y un después. “El disco caminó solo, fue abriendo caminos y puertas que uno físicamente no llegaba. Después de ese disco empezaron a caer los premios y distinciones que tengo a nivel nacional e internacional”, recordó.

Por otro lado, “Chupilca” comentó que mayormente realiza giras y participa de peñas y fiestas camperas en la costa de Chubut, Bariloche, y agregó que siempre brinda una o dos funciones al año en la provincia de Buenos Aires, “por La Plata tengo muchos seguidores allá”. En cuanto a su público de espectadores comentó que es bastante variado, constituido por jóvenes y adultos destacándose por amar la música y la Patagonia.

“Uno es de Esquel y sale afuera a llevar el nombre de nuestra ciudad, nuestro pueblo, nuestras bellezas”.

En marzo de 2020 el país se vio afectado por una pandemia que obligó a frenar todas las actividades presenciales. Sin embargo, el trabajo musical de “Chupilca” no fue perjudicado debido a que tuvo la posibilidad de participar de diferentes shows virtuales. Al observar la repercusión y el crecimiento que tuvo mediante un contexto de aislamiento, el cantautor organizó un festival online patagónico llamado “Cuarengonia”, compuesto por artesanos y músicos provenientes de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Neuquén. El evento fue muy exitoso a nivel nacional en los programas de folclore y a los participantes les otorgaron el Arco de Córdoba. “En la pandemia pudimos viajar virtualmente y crecimos muchísimo en popularidad a nivel país”, destacó “Chupilca” y se refirió también a un videoclip que estrenó sobre una cacica Tehuelche con una “historia tremenda” titulado “María La Grande”.

Luego de la flexibilización de la cuarentena obligatoria, en abril de 2022 brindó un show en el Centro Cultural Melipal, contando con un público “donde podes charlar, contar una anécdota”. Después de dos años de no ver interaccionar personalmente con sus espectadores, el evento fue “recontra emotivo, volvimos a tener esos nervios. La verdad que fue muy lindo y una recontra descarga”.

Actualmente, el equipo musical de “Chupilca” Ledesma está conformado por Eduardo Parada en primera guitarra, Walter Aguilera en percusión, y Samuel Lavado en el teclado. Los cuatro están trabajando con un nuevo disco en el estudio de Leonardo Miranda. A su vez, el cantautor representará a la Patagonia en un compilado federal de artistas regionales llamado “Canto mi país. Volumen 42”, y también fue invitado a participar del álbum de colega de Santacruz.

A modo de reflexión, Ledesma reconoció que la música le regaló distintos momentos y situaciones que “de otra manera no los hubiese conseguido”, por ejemplo, charlar de esta temática, tocar la guitarra y compartir unos mates con las personas que admiraba en las fotos de un disco o un casete (Giménez Agüero, Rubén Patagonia). También llegar a ciudades y pueblos donde la gente lo tratase como si fuese de la familia, o recibir regalos de alguna persona que no conocía. “Son cosas que únicamente la música y este camino me las pudo haber regalado”, remarcó.

En un futuro lejano, el cantautor local comentó que dentro de 10 se imagina “igual que ahora, trabajando con la música y tratando de dejar una huella en esto, y de aportar en lo que pueda porque cada día nacen nuevos músicos que apuestan a esto de la música patagónica”.

“Uno de los sueños es que alguno de mis temas puedan formar parte del cancionero popular patagónico”, concluyó.

Agradezco la colaboración de "Chupilca" Ledesma con el material fotográfico para la nota.