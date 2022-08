Miguel Álvarez, Secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio en Esquel, habló de un corrimiento que hubo en el salario para los empleados de comercio, que deberán cobrar un 20,5% adicional en sus haberes de agosto.

Esto se confirmó tras la homologación de un acuerdo entre las cámaras y el sindicato. "Esto era un acuerdo pactado en términos generales, que se extendía hasta marzo del año que viene. Se hizo un corrimiento de lo pactado y este mes de agosto, que estaba estipulado un 10%, se va a sumar lo que se iba a pagar en enero que era un 10,5%. Por lo tanto, agosto va a ser de un 20,5%", expresó Álvarez.

A su vez, indicó que "hubo un corrimiento sobre cifras que estaban discutidas y se achicó el acuerdo que era a lo largo de un año calendario. En enero vuelven a discutir en base a las cifras que se tengan a la vista, según la inflación. Este nuevo acuerdo fue homologado".

Sobre la inflación y los sueldos de los empleados, Álvarez manifestó: "Está todo desfasado. Cuando vas a comprar, siempre te terminas asombrando o lamentando; o diciendo que la plata no vale nada. Los sueldos están en esa sintonía. Hay que buscar la manera de poder discutir, sacar un aumento más. Esto no cambia nada si no se modifica la situación general del país. Hay inflación y una guerra política que no ayuda mucho y un Gobierno Nacional con muchos problemas y muy poca ayuda y poca voluntad de hacer un aporte para encaminar esto. Este es un país que siempre salió, tuvo recursos y esperamos que tengamos una dirigencia capaz de ponerse de acuerdo para poner bajo control esta cuestión. Esta es la salida, porque el aumento de sueldo termina devorado por la inflación".