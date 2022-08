La concejal del bloque Cambiemos y presidenta del Comité Radical en Esquel, María Eugenia Estefanía, opinó sobre la licencia solicitada por el concejal del Partido Justicialista, Matías Peláez, en el marco del apoyo que hizo el Consejo de la Localidad (PJ) a la expresidenta, Cristina Fernández.

"Hoy por la mañana nos avisaron que Matías no iba a estar presente y a media mañana entró la nota. Yo no la leí y no sé las justificaciones que puso para tomarse la licencia, pero aplaudo si la decisión es porque sintió que estaba obligado a acompañar un comunicado con el cual sus principios no coinciden. Soy sincera y no tuve tiempo para leer la nota de Matías", manifestó Estefanía.

"Si ese es el criterio que adoptó, me parece sumamente respetable y es lo que muchos de nuestra ciudadanía nos están pidiendo como políticos que es empezar a seguir las convicciones más allá del que tenemos arriba", agregó la concejal y presidenta de la UCR en Esquel.

Por último, Estefanía indicó: "Mis felicitaciones para Matías si es así. Habla muy bien de él y su trabajo siempre fue así. Él ha sido muy respetuoso del trabajo nuestro y de las opiniones que hemos tenido más allá de las diferencias políticas. Siempre se ha manejado de manera respetuosa y tratando de construir desde el diálogo y respetando la palabra. A veces eso no sucede. No lo conocía personalmente y acá conocí otra parte de él, que la verdad era grato tenerlo en el concejo porque se podía trabajar de manera respetuosa y lo hicimos durante todo este tiempo. Lamento que se vaya".