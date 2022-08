La concejal de Cambiemos, María Eugenia Estefanía, explicó porqué votó en contra de la licencia del concejal del PJ, Matías Peláez.

"Más allá que representemos otro pensamiento, creo que es necesario que pongamos atención a lo que se ha dicho en los medios respecto al apriete que ha tenido Peláez", dijo Estefanía y aclaró que "nunca voy a estar del lado de esas acciones".

En este sentido, María Eugenia Estefanía remarcó que no votó por la licencia del concejal Matías Peláez "porque respeto a las personas que piensan diferente".

"A Matías no se lo está presionando porque no está de acuerdo con algo que queremos legislar. No está de acuerdo en que le hagan firmar algo que va en contra de sus convicciones que tiene que ver con el respeto a las leyes, a la justicia, a la libertad de poderes", especificó Estefanía.

Para finalizar, la edil concluyó: "Me solidarizo con Matías, tuvo la valentía de decirlo, cosa que no sucede muchas veces sobe todo cuando alguien habla en contra del kirchnerismo y menos dentro de su partido".