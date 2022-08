Este 29 de agosto se conmemora el Día del Abogado y decidimos ir a la experiencia, para conocer más sobre la profesión. Nos encontramos con Cristina Mombelli, quien se dedica al derecho de familia y ejerce hace más de 40 años.

"Ser abogada, como ejerzo hace más de 40 años, es parte de mi vida. Es decir, no podría pensar en no hacerlo y no seguir trabajando. Hace muchos años ejerzo la profesión. Trabajé por algunos años en relación de dependencia de la provincia y después me jubilé. Ahora me dedico exclusivamente a la profesión y trato de ejercerla de la manera más responsable posible. Es algo que siempre me gustó y mi vocación venía de la secundaria, que tenía un profesor que me daba materias relativas a la educación democrática y estaban relacionadas con el derecho constitucional y él siempre me decía que tenía que ser abogada. Hasta el día de hoy, sigo siendo abogada. Pese a mi edad, sigo ejerciendo y me encanta", comentó Cristina.

"Participé mucho de la cuestión institucional y fui varias veces presidenta del Colegio de Abogados. Algo que me apasionó mucho porque fueron años de trabajo y acá no existía la Ley. Con algunos abogados de la provincia, impulsamos el proyecto de Ley hasta que salió la colegiación pública. Hoy en Chubut no se puede ejercer sin una matricula que la lleva el Colegio de Abogados de Esquel", agregó.

En cuanto a su actualidad en la profesión, Cristina manifestó: "Ahora ejerzo en el ámbito privado. He trabajado los últimos años en la parte de derecho de familia y me dedico casi exclusivamente al derecho de familia. Ya no hago otra cosa. Es algo que me gusta y creo que lo hago medianamente bien y con responsabilidad".

Y para conocer más sobre el derecho de familia, la abogada expresó: "El derecho de familia abarca todas las cuestiones relativas a la parentalidad, los institutos de adopción, filiación, todo relacionado con la familia: adultos y grandes, padres e hijos, abuelos. En ese contexto trabajo. Me ha tocado de todo en mi trayectoria y hago de todo un poco relacionado al derecho de familia. No sé si resonante o no, pero he abarcado casi todos los rubros y he transitado por distintas cuestiones de familias como adopciones, divorcios, vínculos de padres e hijos, familias ampliadas. Hago de todo un poco".

Por otra parte, dio su punto de vista sobre las nuevas cámaras y nuevos profesionales: "Al estar mi trabajo muy ligado al derecho de familia, yo me manejo con dos juzgados de familia de acá y con asesoría de familia. No tengo mayormente contacto, a través del expediente, con otros rubros de la abogacía. Entonces, no puedo mucho hablar de mis colegas. En general, tenemos un fuero interesante, muy ampliado. Por dedicarme exclusivamente a la familia, un poco estoy medio desconectada y sobre todo con los abogados más jóvenes y con los cuáles me encuentro en expedientes dentro del ámbito que yo trabajo. Es un fuero que ha crecido muchísimo. Cuando empecé, recuerdo que era una asociación civil con 35 abogados y hoy hay más de 200, que incluye también abogados de la comarca. Es un poco imposible conocerlos a todos e interactuar con ellos".

Por último, Cristina dijo qué significa para ella ser abogada: "Para mi, es parte de mi vida y ocupa en mi vida gran tiempo porque, por mi vida personal, trabajo mucho. Me gusta y siempre me gustó el ejercicio de la abogacía. Es una carrera espectacular y, quien a ejerce con responsabilidad, da muchas satisfacciones. Además, te permite tener una cultura interesante porque el derecho abarca muchísimas ramas de la vida cotidiana. Nunca se me ocurrió hacer otra cosa y siempre he recomendado estudiar esta carrera. Es muy interesante y cubre gran tiempo de la vida de uno, si uno le dedica el tiempo que la carrera necesita. Es a veces complicada, porque estás atendiendo y pasa por tu mano la vida de las personas y el patrimonio. El abogado, cada vez que se sienta a armar un escrito, no debe perder de vista eso. Es lo que nos entrega y lo que está en juego de las personas. Si bien es interesante y da satisfacciones, debe ser comprometida y tiene que haber un compromiso del profesional. Las cuestiones en juego, son cuestiones complicadas de las personas".