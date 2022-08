Un grupo de madres se manifestaron en las puertas del ISSyS de Esquel para reclamar que la obra social estatal cubra las terapias de sus hijos e hijas con autismo.

"Nuestros hijos son afiliados, tienen certificado de discapacidad. Tienen terapia con la psicóloga Celeste Herman, que trabaja con la terapia cognitivo conductual y que les corten esto nos parece gravísimo", dijo una de las madres y agregó que "nuestros hijos hacen una terapia que fortalece la socialización de los chicos y la comunicación".

La mujer indicó que la obra social dejó de pagarle a la única profesional que desarrolla este tipo de terapia en Esquel y además no hay prestadores que puedan brindarla. "Desde mayo que no cobra, la apreciamos un montón y nadie trabaja gratis", señaló, y añadió que "esto implica que se caigan un montón de terapias más no solo la de ella".

Además contó que "Seros dice que se van acercar al valor de lo que pide la profesional, pero pone un tope de 30 sesiones al año, cuando los chicos están haciendo 20 sesiones al mes". "La doctora factura al valor que define el nomenclador nacional y Seros paga al valor del provincial, que es menor. Esa diferencia que se genera la veníamos bancando los papás y a veces es hasta 20 mil pesos por mes", detalló.

"Estamos exigiendo que la obra social pague la totalidad de lo que la profesional factura y que no tengamos un límite de sesiones", resaltó.

Por último, informó que desde Seros les informaron que "es probable que nos den más sesiones, que se alcance el valor de lo que la psicóloga quiere, pero nosotros no vamos a dar esto por solucionados hasta que haya algo escrito".