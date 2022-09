La presidenta del Banco de la Nación, Silvina Batakis anticipó "que en primer lugar me gustaría que nosotros seamos memoriosos respecto de lo que vivimos en Argentina. Es un País que tiene una inflación estructural que es muy difícil de manejar, no se resuelve en cinco minutos, no es una pavada el tema inflacionario argentino y hoy estamos viviendo inflación a nivel mundial que tiene que ver con una guerra, con algo totalmente exógeno, que se suma a este problema estructural que decía antes".

A su vez, la ex Ministra de Economía, agregó: "Entonces, tenemos un problema inflacionario extra. Por otra parte tenemos un acuerdo con el FMI que tiene su origen, básicamente, también en la gestión anterior y estas dos cosas le imponen muchos límites a la economía".

Batakis, además, sostuvo que: "A pesar de eso, nosotros entendemos, y estamos viendo que efectivamente en estos próximos cuatro meses la economía tiene que tender a estabilizarse. Por otra parte, los números de crecimiento de la actividad económica, siguen siendo buenos. Hablábamos en privado con el Gobernador de como son esos números o como ven la actividad económica acá en la provincia y la verdad es que en muchos de los sectores la tasa de desocupación es de pleno empleo básicamente".

"La actividad económica, que una observa, es que en el primer semestre creció muchísimo. El año pasado también creció muchísimo, uno de los récords a nivel mundial, luego de la pandemia", añadió la funcionaria del Gobierno Nacional.

En ese marco, Batakis resaltó: "La economía Argentina hoy está generando puestos de trabajo. También la realidad es que tiene una modernización de su capacidad productiva. El 70% de la línea de crédito anterior -otorgada por el Banco Nación en acuerdo con el Gobierno de Chubut- fue para inversión productiva. Esto habla del crecimiento y la expansión de la capacidad productiva, pero también de modernización y eso la verdad es que nos pone en la frontera del conocimiento y nos prepara para estar mejor"

Así que "nosotros lo que prevemos es que, efectivamente, la economía va a tender a normalizarse y que esto va a ser bueno, por supuesto para todos los argentinos. Pero las tareas no son fáciles, y esto me parece que es algo que tenemos que entender entre toda la sociedad", finalizó Batakis