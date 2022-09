El concejal del Frente Vecinal Esquel, Osvaldo González Salinas, se refirió al aumento tarifario de los taxistas y remises de la ciudad de Esquel.

En la hora de preferencia, el concejal manifestó que el bloque Frente Vecinal Esquel no votará el incremento de tarifas de taxis y remises y remarcó que no es por el hecho de que "no creamos razonable el precio sino porque es costumbre de este Concejo otorgar aumento de tarifas de servicios públicos escuchando solamente una campana, la de los prestadores".

En este sentido, señaló que "no estamos escuchando la otra campana que es la de los usuarios. Antes de resolver un aumento tarifario de un servicio público debe escucharse a todas la partes, principalmente a los usuarios que seguramente tienen aportes para hacer en relación del precio y el servicio".

"No es un capricho del Frente Vecinal", resaltó el concejal.