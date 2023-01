El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, dio a conocer sobre una situación que no estaba prevista en la agenda. Algunas mediciones hechas en el transformador que abastece de energía a la ciudad y a Trevelin, dieron más de lo esperado. Por lo que parece que está al límite de su vida útil.

De todas maneras, Ongarato dijo que existe otro transformador como de "back up", aunque la cifra para su instalación es de dos millones de dólares.

Es por eso que se busca, junto con Trevelin y el Gobierno de la Provincia, gestionar esa gran cantidad de dinero con el Gobierno Nacional.

"No quiero ser alarmista, pero está al límite de su capacidad y requiere inversiones de forma urgente. Está ubicado a mitad de camino entre Esquel y Trevelin y provee de energía a ambas ciudades. Cuando se instaló, tenía una capacidad sobrada para demanda de energía eléctrica. Hay un transformador de back up, de las mismas características, pero por la demanda de energía eléctrica producto del crecimiento, está al límite y re quiere inversiones urgentes que significan poner otro transformador o poner uno más grande", expresó.

La inversión es dos millones de dólares, aproximadamente y el tiempo para ponerlo es de casi un año. Es un tema que no estaba en agenda y nos surge hacer las gestiones en conjunto para que desde el gobierno Nacional se pueda proveer de esta infraestructura tan infraestructura para ambas ciudades", agregó Ongarato.

Asimismo, el intendente de Esquel indicó que "es un monto que no lo puede pagar Esquel, ni Trevelin, ni las dos en conjunto. Estas obras siempre las provee Nación, como la repotenciación del gasoducto. La operadora TRANSPA me dice que no se encarga de inversiones nuevas, sino del mantenimiento. En conjunto con provincia esperamos el apoyo".

Entre otras cosas, este problema impediría que grandes empresas se pudieran instalar en la zona.