- Por Carlos Guajardo -

El intendente de Rawson dijo que “el radicalismo debe ser el que conduzca el próximo turno”. Y que la idea de encabezar la fórmula “lo seduce”. Gerardo Morales, su candidato a la presidencia.

-Su crecimiento político ha sido vertiginoso, ¿Cómo lo analiza?

-La verdad que uno no analiza el momento o la actualidad. Reconozco que a nivel interno el radicalismo ha tenido una renovación importante y yo soy parte de esa renovación que tuvo el partido. En los últimos años el radicalismo creció mucho, fundamentalmente a partir de 2015 con esta alianza que se generó a nivel nacional. Tuvimos como espacio político muchos años de desaciertos fundamentalmente electorales. Pasamos muchas elecciones de no superar el 12 por ciento de los votos, con muy pocos municipios.

-¿Y piensa que dieron un vuelco?

- A partir de 2015 comenzó un movimiento de renovación interna que nos permitió ir ganando terreno a nivel territorial. Hoy el radicalismo gobierna 8 municipios en toda la provincia. Dos de los cinco más grandes. Y me siento parte de esa renovación que también me ha permitido presidir uno de los partidos más tradicionales e importantes de la provincia y el país.

-Y además en los últimos tiempos es considerado uno de los dirigentes con más posibilidades de ser el candidato a gobernador. ¿Eso lo seduce?

-Por supuesto. Quienes militamos en política desde muy jóvenes pensamos siempre en la posibilidad de seguir creciendo. Yo tenía un sueño que era ser intendente de mi ciudad y lo pude hacer. Y obviamente uno quiere seguir creciendo en política. Y veo un escenario bastante positivo por delante. Hay aires de cambio. El peronismo ha gobernado Chubut durante muchos años y eso genera un desgaste y una expectativa de cambio en la sociedad que ya se demostró en la última elección. Si hacemos las cosas bien ese resultado se puede repetir de cara a los próximos comicios

-¿Con su candidatura a gobernador?

-Las candidaturas no se construyen con la intención y la voluntad personal. Sino a base de consensos, trabajando más que el resto. Y soy consciente que dentro del radicalismo hay un consenso generalizado hacia mi persona. Estoy seguro que el radicalismo será quien encabece la fórmula y hoy existe un consenso de que sea mi persona la que vaya al frente.

-¿Está dispuesto y preparado para encabezar la fórmula?

-Por supuesto. Antes de haber asumido la responsabilidad de conducir el municipio de Rawson diría que venía trabajando fuerte a nivel provincial. Conozco mucho la provincia, la recorrí durante muchos años. Y creo que la experiencia de haber estado al frente de mi ciudad me ha permitido tener un plafón distinto para poder aspirar a esta posibilidad. Estamos en un buen momento. Demostramos, a través de las gestiones en las intendencias,que somos capaces de conducir procesos con muchas dificultades, con pocos recursos. Y creo que a nivel provincial esa situación se va a dar. El próximo gobierno provincial va a tener que ser muy creativo e ingenioso para poder llevar una situación financiera realmente compleja. Y creo que se va a necesitar de muchos consensos. Como lo hemos hecho en Rawson.

-Por qué piensa que el radicalismo puede ser la opción?

Tenemos una provincia muy rica, con mucho potencial. Pero que se dedica más a discutir temas que no le solucionan la vida a la gente sino que tienen que ver más con cuestiones políticas que no tienen ningún sentido. Y ahí es donde vemos que el radicalismo está en un momento muy especial para hacerse cargo de esta situación.

-Será una fórmula del radicalismo o de Juntos por el Cambio?

-Nosotros estamos dentro de un espacio que es un frente electoral que nos permitió ser el espacio más votado en las últimas elecciones. Estamos convencidos que ese es el espacio que nos va a llevar a la gobernación. Pero a diferencia que ha pasado en otros turnos electorales en este momento el radicalismo pretende liderar el espacio. Sabemos que el PRO tiene sus aspiraciones como el caso de “Nacho” Torres. Vamos a dirimir esa situación a través de una interna y después encararemos la general con toda la fuerza posible.

-¿Se ve en una fórmula con Torres?

-No descarto ninguna posibilidad. Pero si veo que hay un choque de intereses en el sentido que el radicalismo quiere liderar este proceso. Queremos conducir este proceso que viene. Y vemos que él (Torres) está muy lanzado en ese sentido. Y entonces utilizaremos las herramientas que están a mano. Eran las PASO. Ahora lo haremos en una interna. Pero uno quiere que siempre prevalezca el diálogo. Y si lográramos una lista de unidad sería lo mejor para todos.

-Hablando de las PASO, ¿cambió su opinión?

-En realidad no la cambié. Sigo sosteniendo que no tuvieron la utilidad que esperábamos. Para mi una candidatura el primer filtro que debe pasar es tener el acompañamiento de los afiliados de tu partido, que son la base fundamental de la democracia. Las PASO no han mejorado absolutamente en nada la participación ciudadana. En cada una la cantidad de participantes es menor. Y yo creo que tiene que ver con un desgaste del votante de tener que ir a las urnas tantas veces. Y lo otro es que lejos está de fortalecer a los partidos políticos. Al contrario. Con esa lógica, eliminemos los partidos políticos y cualquier vecino con plata suficiente se organice y arme una lista. Sin dejar de lado el dinero que significa para el estado tener una elección más.

-¿Su posición en cuanto a las PASO fue muy criticada internamente?

-Cuando mantuve mi postura durante mucho tiempo, referentes incluso nacionales de Juntos por el Cambio me cruzaron públicamente. Pero son los mismos que en 2019 decían que había que eliminarlas. Ellos tendrán que explicar por qué el cambio en sus posicionamientos. Lo que,si,pareció un mal momento para eliminarlas. Un 22 de diciembre, dos días antes de las fiestas, sin mayor tratamiento en la comisión. Una cosa es que uno piense en eliminarlas y otra es el momento. Por eso pedimos que no se elimine porque nos parecía un momento muy cercano a las elecciones. Para que no parezca algo oportunista para sacar beneficios.

-Esta nueva generación del radicalismo, ¿terminó con la interna casi feroz que se generó después de las internas de 2003?

-Si. Hay otra impronta.

-¿Se logró cerrar las heridas?

-Si ya no hay sectores tan marcados. Antes se hablaba del cimadevillismo, maestrismo, lizurumismo. Todos los “ismos". Y todos esos sectores, no digo que hayan perdido vigencia, pero hay otra lógica de trabajo. Y creo que una demostración de ello fue el plenario donde fuimos elegidos como conducción en abril del año pasado. Eso fue una gran demostración de unidad. Los plenarios anteriores se definieron por uno o muy pocos votos. Este último salió por unanimidad, por consenso. Aún con mucho debate interno.

-¿No percibe mucha virulencia en la interna del JxC a nivel nacional? ¿Puede influir en la provincia?

-Creo que hay proceso electoral que ocurre cada vez que hay expectativa de chances de acceder al poder. JxC a nivel nacional siente que está la posibilidad de volver a repetir un triunfo como en 2015. Pero la situación es distinta. En 2015 veía un radicalismo muy sumiso. Solo de acompañamiento al PRO que tenía un liderazgo muy fuerte con Mauricio Macri. Y hoy existe un frente electoral más repartido. Con una UCR ya gobernando tres provincias, con referentes a nivel nacional muy importantes.

-¿Qué dirigente es de su preferencia para ser “presidenciable”?.

-Creo mucho en Gerardo Morales. Me parece que ha hecho transformaciones importantes en Jujuy. Fue muy ingenioso en levantarla, aún teniendo muchos menos recursos que, por ejemplo, tiene Chubut. Y creo que todo eso lo puede transpolar al país. Tiene una agenda muy moderna, que entusiasma. Y además tiene experiencia.

-¿Tiene fe en que van a recuperar la provincia este año?

-Por supuesto. Tengo una expectativa muy grande de que vamos a estar en la discusión, que seremos protagonistas. Claro que depende de la manera en que nos plantemos ante la sociedad. Y que la sociedad comprenda que podemos hacer cosas distintas. La demostración de lo que hacemos en las intendencias puede ser la base para que los chubutenses nos elijan como una opción real.