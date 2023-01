Los integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca tuvieron que resolver un curioso hábeas corpus donde un preso se quejaba del uso de la pala en un taller de horticultura. La presentación, en forma previsible, fue rechazada y se confirmó lo resuelto en primera instancia.

De acuerdo a fuentes judiciales, el recurso fue impulsado por un preso que se encuentra alojado en la cárcel federal de la localidad neuquina de Senillosa, cumpliendo una condena. En apariencia, muy enojado con los integrantes del área de Trabajo del penal, decidió impulsar una queja en relación al taller de horticultura y señalar que el trabajo con la pala le producía dolores en la cintura. Una presentación que no tiene antecedentes al menos, en el penal de Senillosa

Asimismo planteó que se encontraba cerca de acceder a la libertad condicional y que podía desarrollar actividades en áreas como cocina o chapa y pintura. A su turno, los responsables del taller hicieron su descargo y precisaron que el preso cumplía tareas en ese ámbito desde el 25 de marzo de 2022. De forma paralela aclararon que mostró muy poco interés por las actividades productivas.

A la hora de pronunciarse, los camaristas coincidieron con el juez de primera instancia y le indicaron al preso que si pretendía un cambio de taller debía solicitarlo en el ámbito de ejecución penal. Finalmente destacaron que no se observaba ningún tipo de agravamiento en su situación de encierro y que el recurso de hábeas corpus impulsado por su defensor no correspondía para hacer el reclamo por el taller de horticultura. Por lo tanto, el preso “quejoso” por tener que usar una pala deberá continuar con el taller pese a sus reclamos. El rechazo se produjo ante la posibilidad de que otros internos sigan el mismo camino y dentro de la cárcel no haya nadie que quiera agarrar una pala para trabajar.