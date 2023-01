En Esquel hay taxistas a quienes no les permiten trabajar por tener vehículos que superan los diez años de antigüedad. Ante esta situación, hoy se reunieron con el intendente Sergio Ongarato para tratar de destrabar la situación.

Es que por ordenanza municipal, no está permitido que trabajen taxistas con autos que hayan superado ese lapso de tiempo. De todas maneras, consiguieron una prórroga hasta abril y luego volverá a regir la ordenanza.

Omar Silva, representante de taxistas, estuvo en la reunión de esta mañana y comentó: "Hubo gente que se le venció y quedaron sin laburar los muchachos. Enviamos notas al Ejecutivo y Concejales. El intendente nos recibió y logramos el objetivo que era un referéndum, una excepción, para que los muchachos puedan seguir trabajando".

"Estamos pidiendo una excepción par ala gente que vive del taxi. En Esquel hay gente con otros ingresos, jubilados, u otros trabajos, pero tienen el taxi. Si se les vence el modelo, tienen la capacidad para sacar otro auto. Los que viven solo del taxi, es imposible meterse en un plan. Los taxistas teníamos nuestra unidad e íbamos pagando un plan de auto, pero ahora con la inflación es imposible", agregó Silva.

Con respecto a la actitud de concejales, Silva manifestó: "Nos reunimos con la gente de la comisión de transporte y vemos que hay varios que no quieren ni entienden la situación. No quieren llegar a un acuerdo que está pasando en varios puntos del país. En Buenos Aires han pospuesto la fecha de 10 años por la situación económica del país. Los autos se manejan con los dólares y se ha ido por las nubes".

"El intendente nos decía que no pueden arreglar las calles porque el municipio no tiene máquinas. Entonces, es la misma situación nuestra. Si el municipio no puede, imaginate el pobre gaucho que vive de esto", añadió.

A su vez, sostuvo: "Pedimos a los concejales que hagan una excepción por estos años, por la inflación que hay y lo que se está viviendo. Cualquiera puede meterse en una cuota de auto y después no sabe cómo pagarla".

Por último, Silva comentó sobre la prórroga conseguida: "Desde el ejecutivo nos dijeron hoy que nos dan hasta el 30 de abril. Ahora queda en nosotros, que los muchachos colaboren porque la lucha es para ellos. Tratar de dialogar con los concejales que están involucrados en la parte que habilita".