- Por Maxi Cantero -

Ignacio Spinetto, más conocido como "Nacho" por la gente que lo rodea, es un joven de 32 años nacido en Bariloche, pero que desde el año 2000 vive en Esquel y, según nos afirma, se siente esquelense y quiere a la ciudad como propia.

Trabajador, apasionado por el deporte, especialmente por el fútbol; fanático de River Plate, de los amigos y de la familia, nos recibió en su segunda casa; las oficinas del Sindicato de Empleados de Comercio. Lugar, donde se desempeña laboralmente desde el año 2010 y en el que encontró un grupo de compañeros a los que defiende como propios. Allí, tuvo dos etapas laborales; la primera hasta 2016 y la segunda, desde 2018 a la actualidad.

Quienes conocen a Nacho, saben lo que ha tenido que atravesar en la última década, con diferentes cuestiones que han afectado a su salud y que, con fortaleza y una particular forma de afrontar las adversidades, logró salir adelante y hoy tener nuevos objetivos.

En el año 2014, su vida iba a tener un impacto rotundo, cuando disfrutaba de una de sus pasiones; jugar al fútbol. Es a partir de ahora, donde vamos a adentrarnos a lo más profundo de su historia, sus miedos y la importancia de un sostén como lo fue y lo es, su familia, amigos y compañeros de trabajo.

"Había empezado a jugar en Belgrano. En ese entonces estaba Carlos Retamal a cargo de la 5ta división y me invitó a entrenar. Un día estábamos haciendo trabajos de arquero, con exigencia. Posteriormente, a la noche, fui al gimnasio y quise levantar pesas; en ese momento, me agarró una puntada en la cabeza", recuerda Nacho, mate de por medio.

Los estudios médicos, determinaron que tenía un quiste acuoso dentro de la cabeza que, al no tener espacio para salir hacia afuera, empezó a empujar el cerebelo a la médula. Esto le provocó otro quiste más en la médula, por lo que se debió intervenir rápido ya que, según nos cuenta el propio entrevistado "si se dejaba pasar, la situación se iba a complicar".

"En el mes de mayo me derivan a Comodoro Rivadavia. Me hicieron una resonancia completa de cabeza y cervical, en la que se termina de confirmar lo que se pensaba. Luego me mandan a Buenos Aires, donde en el mes de junio, tuve el primer control con el especialista en columna Pablo Jalón. En aquel entonces me acompañó mi papá, Guillermo, y recuerdo que el médico me dice 'quedate tranquilo que esto es un 50-50; puede salir bien o pero con la tecnología que hay acá, va a salir todo bien'"

Con el Mundial de Fútbol de 2014 como distracción, Nacho se preparaba, a la espera de la operación del 29 de julio...

"Mi mamá, Mabel Jones, llega a Buenos Aires. En ese entonces mis viejos estaban separado. Para mi fue muy lindo verlos juntos tirando para el mismo lado por una misma causa"

Llega el 29 de julio... Nacho comienza a desvestirse para ponerse la bata y la cofia, y de esta manera, someterse a la cirugía. "Saludo a mi mamá y a mi papá y me llevan a una habitación fría, de chapa. Al principio estaba convencido de la operación, pero luego empecé a mirar para todos lados, a preguntarme dónde estoy y qué hago y dije 'me quiero ir'. Empecé a hacer un revuelo donde me quería ir; vino una enfermera a calmarme, también un señor que hasta el día de hoy no se quien era; me empezó a charlar, me sacó del mapa y cuando quise acordar yo ya estaba boca arriba en la camilla".

La operación duró desde las 06 a las 13.30 hs. El doctor sale de la sale y avisa a los padres de Nacho que todo había salido bien. Con ellos, se encontraba Miguel Álvarez, Secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio de Esquel, con quien el propio Nacho dice estar agradecido, al igual que al resto de sus compañeros de trabajo: "A este lugar lo defiendo como a mi casa".

"Me sacan del quirófano y me llevan a terapia intensiva. Ahí es cuando mi papá me saca la foto para avisar que estaba todo bien. Desde ese entonces, estuve tres días durmiendo. Me despertaba, lo veía a mi viejo por la mañana, a mi vieja por la tarde; no respondía, sino que miraba y seguía durmiendo. Tengo muy presente todo lo que me pasó"

Luego de recibir el alta, empieza a sentir fuertes dolores de cabeza: "se me abrió la herida y me llevaron de vuelta a la clínica. Como no había espacio me dejan en la Guardia, donde estuve una semana. Desde allí me llevan a la sala de Oncología, en la que había lugar. Ahí la pasé bastante feo, no por la atención sino porque al haber pacientes oncológicos, muchos estaban a punto de morir".

"Había un chico de 40 años, con respirador artificial. Al día siguiente fue muy fuerte dejar de percibir el ruido del respirador y escuchar a los familiares llorar. Ahí fue donde agradecí estar vino y en donde empezás a pensar en un montón de cosas que tienen que ver con enojarse o hacerse mala sangre por cosas que no valen la pena"

Luego de recuperar el alta médica, el entrevistado nos cuenta que empezó a hacer cosas en forma de agradecimiento, a disposición de todo y dando una mano en lo que estaba a su alcance: "necesitaba hacerlo por una cuestión mía. Empecé a disfrutar de muchas cosas, conocí gente nueva que se acercó y sentí un acompañamiento constante. Mi mamá, es un pilar fundamental en todo esto".

"Tengo el apoyo de la familia y de mis amigos. Por suerte nos podemos juntar todos juntos. Mis amigos son mis hermanos; tengo una familia enorme. Tengo un grupo de amigas que me cuidan y me toxiquean, son incondicionales, están siempre."

En el año 2016, Nacho renuncia al Sindicato de Empleados de Comercio, para emprender viaje hacia Córdoba. Allí, tuvo la posibilidad de trabajar en una empresa de electricidad que hacía eventos deportivos: "Gracias a su dueño, Gonzalo Nieto, pude aprender un nuevo oficio que me gustó y que lo sigo haciendo. Tuve además la posibilidad de viajar; fui a Perú, a Bolivia; hicimos el Dakar, donde estábamos a cargo de la iluminación central. Fue lo mejor de lo mejor".

En 2018, fallece un tío, hermano de su madre, y decide regresar a Esquel para acompañar a su mamá. Afortunadamente, volvió a ser tenido en cuenta en el Sindicato de Empleados de Comercio, donde continúa desempeñándose.

Ya en el año 2022, se incorpora a SkaBio F.C., equipo de la Liga Independiente de fútbol. Entre risas, recuerda que jugó tan solo dos partidos y el conjunto se consagró campeón, bromeando con que tiene un récord personal que Lionel Messi no.

Resulta que durante la disputa de un partido, choca contra un rival y, producto del impacto, sufre un tirón en la cabeza, que lo deja inconsciente: "hice reposo en mi casa y un día que estaba por ir a trabajar, me encuentro con una de las ruedas del auto pinchada. Al intentar cambiarla, me agarra una puntada, por lo que me fui al hospital. Allí me hicieron una resonancia de urgencia en la que se confirma que había crecido el quise en la cabeza y en la médula.

El Síndrome de Arnold Chiari es una afección en la cual el tejido cerebral se extiende hacia el canal espinal. Ocurre cuando parte del cráneo es deforme o más pequeña de lo normal, presionando el cerebro y forzándolo hacia abajo.

Nuevamente, Nacho es derivado a Buenos Aires. Esta vez, lo atiende el Dr. Daniel D'osvaldo, neurocirujano de cabeza, quien le explicó que lo iba a intervenir para sacar el quiste y ponerle una placa de metal.

"Me acompañaron mi mamá y quien era mi novia en ese momento. Todo salió bien y ellas se volvieron. Era distinto, ya podía cuidarme solo. Estuve un mes encerrado; no podía salir afuera porque todo me aturdía. Era un preso VIP, con internet, tele y comodidad, pero estaba encerrado", recuerda.

"Volví a Esquel en el mes de abril. Me recibieron mis amigos, amigas y familia. Fue realmente muy lindo"

A continuación, dedica especiales palabras para uno de sus amigos; Lucas (Pelu), quien viajó a Qatar para ver a la Selección Argentina en la Copa Mundial:

"Es muy lindo tener un amigo como el peluca, con quien íbamos a tratar de hacer lo posible para viajar a Europa y buscar nuevos rumbos. Yo no pude por la operación y los controles.

Se fue a Qatar, se hizo famoso... Fue con lo puesto al Mundial y me hizo una promesa. Solíamos charlar y me decía que quería ir a Europa a formar un nuevo rumbo. Le dije que vaya y que de paso se cruce a Qatar y me consiga la firma de Julián Álvarez. Me lo prometió.

Se fue en septiembre. Y en noviembre, cuando yo me estaba haciendo controles en Buenos Aires, me llega un mensaje diciendo 'poné TYC Sports'. Aparece Lucas hablando y describiendo la promesa. Cuando lo vi fue increíble; a partir de ese momento, muchísima gente me empezó a mandar mensajes de apoyo, de todos lados. Inclusive de un chico de Santiago del Estero, quien me pidió le compartiera mis experiencias con las operaciones, ya que su mujer se estaba por someter a operaciones.

Cuando pelu me manda el mensaje que lo logró, me largué a llorar. Fue increíble. Ahí volví a creer en la palabra, en la amistad y qué más lindo que coronarlo con Argentina levantando la Copa del Mundo. Lucas tiene un espacio en mi corazón, en mi familia; lo quieren todos".

"Fue tanto el revuelo que se armó, que vamos a salir en un documental de APPLE TV. Me vinieron a grabar a Esquel, también a Lucas en Qatar"

Hoy Nacho está bien. Y eso es lo que nos importa a todos. Los quistes empezaron a desaparecer y debe mantener controles, rehabilitación y ejercicios para fortalecer. Es un proceso lento que, seguramente con la fortaleza personal que tiene, sumada a la que le brinda su entorno, podrá cumplirlo.

"Hoy estoy entusiasmado, empecé a correr, quiero volver a jugar a la pelota, a andar en bicicleta y quiero dejar el cigarrillo. Pasé de fumar un atado por día, a fumar un solo cigarrillo"

Viajar, conocer lugares, volver al Estadio Monumental y terminar sus estudios secundarios, son otros de los objetivos de Nacho para el futuro. Pero hay uno que parece vislumbrarlo; y es viajar a Inglaterra, para conseguir personalmente una firma de Julián Álvarez; ya lo agendamos.

Por último, mandó un sentido mensaje a todas las personas que pasan por un momento complicado de salud.