(Texto y fotografías de Israel Regner). - Tal vez esta sea la frase más importante de la noche del sábado. Es que la crónica deportiva señalará que el atleta olímpico Eulalio “Coco” Muñoz y la mundialista Karina Neipán fueron los más rápidos en la prueba de los 10km que tuvo lugar en la noche del sábado por las calles de Esquel.

Pero cuando alguien dice que “gracias al deporte pude tener un trabajo y armar mi familia” todo el resto es secundario, el resto es apenas un decorado.

Es cierto que más de 400 competidores, de los más avezados y quienes recién se inician en el atletismo fueron parte de esta fiesta que tuvo lugar el sábado por la tarde, tarde noche por las calles de Esquel, donde tomaron parte muchas de las escuelas de atletismo que pululan por la zona hasta delegaciones de Puerto Deseado, Rada Tilly y Comodoro Rivadavia quienes gritaron ¡¡presente!!

Además hubo atletas de Trevelin, Lago Rosario, Paso de Indios, Gualjaina y hasta corredores (tal vez turistas) de lugares tan lejanos como la provincia de Misiones o la ciudad de Rio Ceballos, en la provincia de Córdoba.

Primero corrieron los más chiquitos en diversas distancias, en tanto luego tuvo lugar la prueba de 3 km (recreativa) y otra de 10 km con grandes exponentes del atletismo.

Detrás de “Coco” Muñoz se ubicaron Martín Ñancucheo y Carlos Colinecul, en tanto entre las mujeres, detrás de Karina Neipán aparecieron Verónica Ramírez y Glenis Hernández.

EL DEPORTE ME HA DADO MUCHO

Es cierto que está eclipsado por Coco” Muñoz y Joaquín Arbe, pero sin dudas Martín Ñancucheo es uno de los grandes atletas que tiene Esquel.

“Hoy pudimos correr fuerte con “Coco”. Hablamos de correr a 3min el km y fue un lindo recorrido, el clima estuvo bárbaro y se pudo correr en 30 minutos como lo planeamos con Coco”, destacó Martín Ñancucheo.

“Correr en nuestra ciudad me pone muy contento”, destacó Martín quien señaló además que arrancó hace seis meses a entrenar a conciencia.

“Fui con Coco dos veces a Cachi para entrenar con él, donde se preparó para el Mundial y luego para el Maratón de Buenos Aires”.

“Hoy me encuentro muy bien, estoy mejorando muchísimo, cada día me siento mejor y estoy tratando de seguir entrenando, de hacer las cosas bien y pensando en lo que se viene que es la Corrida Internacional del Diario Crónica y el Medio Maratón al Paraíso.

El atletismo en Esquel ha explotado. Muchos niños y niñas ven en los atletas olímpicos a los superhéroes. “Estoy muy contento porque muchos chicos se están animando al atletismo, hay muchísimas escuelas en Esquel y me pone muy contento que ellos hagan deporte”.

Claro que dejó una frase que vale por el título: “A mí el deporte me cambió la vida, vengo de un barrio muy humilde, me costó mucho, pero el deporte me ha dado mucho. Me dio un trabajo, una familia, conocer lugares que ni pensaba conocer”.

Por su parte, “Coco” Muñoz destacó su sinceridad tras la carrera: “Para ser sincero, hoy me cansé un poco”.

“Pare un poco en diciembre por el tema de las fiestas y seguramente algún kilito he subido”.

“Contento porque se pudo correr en una buena marca, el circuito era bastante rápido, el tiempo total de carrera fue de 30min 11seg, es decir a 3min 01seg el kilómetro, así que estamos contentos”.

“Ahora el objetivo más cercano es Crónica y luego el Medio Maratón al Paraíso y ya habrá tiempo para pensar en buscar la marca para los Panamericanos que ese es el gran objetivo del año”.