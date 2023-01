Con la presencia de autoridades de Comités Departamentales de diversas localidades de la provincia, los sectores Compromiso Radical, Frente Radical Amaya y la Red de Mujeres UCR Chubut, entre otros, se hizo pública la postura compartida, reclamando que se implementen decisiones que garanticen la participación del electorado en las próximas elecciones internas, tras la derogación de las P.A.S.O.





La conferencia fue presidida por el precandidato a intendente de Trelew, Gerardo Merino, acompañado por Orlando Vera (FRACH), Aidú Iriarte (Red de Mujeres), el presidente del Concejo Deliberante de Lago Puelo y precandidato a intendente, Hugo Cancino, Omar Mohuanna (Compromiso Radical Esquel), el presidente del Concejo Deliberante de Gaiman, Rubén Morgan, el precandidato a concejal de Trelew, Francisco Ferrelli, Andrea Carr (Diversidad UCR), además de referentes y militantes de Comodoro Rivadavia, Gaiman, Dolavon, Puerto Madryn, Lago Puelo y Trelew.





Precisamente fue Gerardo Merino quien remarcó que a través de una elección cerrada “vemos al partido como funcional del Gobierno, porque incluso han querido instalar un candidato extrapartidario que perteneció al gobierno de Arcioni, que fue competidor de Juntos por el Cambio en la última elección, y que no tiene nada que ver con la renovación que estamos planteando para la ciudad de Trelew”.





Durante la conferencia de prensa también se hicieron públicos los documentos que desde el seno de los distintos sectores partidarios confeccionaron, para expresar esta postura contra la posibilidad del llamado a internas cerradas en el radicalismo.





Es así que Compromiso Radical, línea interna de la UCR Distrito Chubut; remarcó que el intento de apoyo político a la eliminación de las P.A.S.O. en nuestra provincia, en manifiesta funcionalidad con el partido de turno en el Gobierno Provincial, la tozudez con la que se intentan dirimir precandidaturas de la UCR en elecciones cerradas, la intención de generar desconfianza e incertidumbre a través de declaraciones mendaces vertidas por el Presidente de la UCR Chubut y repetidas por el Presidente del Polo Social dudando del trabajo de la Justicia Electoral Federal para la confección en tiempo y forma de los padrones para las internas abiertas de JxC, motivan a plantear la oposición a la elección de precandidatos de la UCR en elecciones cerradas. Además, exigieron ratificar la conformación del Frente Electoral Juntos por el Cambio, tal como fue autorizado por la HCP en abril del 2022, elaborando de manera urgente el Acta Constitutiva del Frente Electoral a nivel provincial.





En tanto los Comités Departamentales de la Unión Cívica Radical de las localidades de El Maitén, Epuyén, Carrenleufú y Lago Puelo manifestaron públicamente su desacuerdo con el proceder de las autoridades del Comité Central Provincial que, de manera inconsulta y sin los consensos necesarios, han militado la eliminación de las P.A.S.O., con anterioridad a su tratamiento en la Legislatura. Y ahora, pretenden someter a los radicales a otra elección interna partidaria cerrada para luego ir a otra interna en el espacio de Juntos por el Cambio. Manifestaron su desacuerdo a las internas cerradas partidarias, al doble discursos y al ser funcionales a los intereses del PJ Provincial o Nacional, y hacen votos para que se promueva la pronta conformación de la Alianza JxC.





Por su parte la Red de Mujeres Radicales exigió a las autoridades partidarias coherencia, argumentando que si se eliminaron las P.A.S.O. con el propósito de no exponer a la ciudadanía a tantos procesos eleccionarios, es un absurdo promover ahora, dos internas, una cerrada y otra abierta, como lo están haciendo algunos dirigentes. También denunciaron que hace años que no se regulariza el padrón partidario, quedando pendientes numerosas fichas de afiliación que nunca ingresaron, a lo que se suma la depuración que habría que hacer ante las bajas que se produjeron. Esto agravado desde la asunción de las últimas autoridades ya que, desde abril a la fecha, la Junta Electoral no estuvo en funcionamiento. Por ello, siendo el proceso de elecciones abiertas el decidido por la dirigencia nacional y entendiendo que este es el camino más democrático, dejaron expuesta su postura de apoyo a las mismas.





El Frente Radical Amaya también rechazó la realización de una doble interna, es decir hacer una interna cerrada previa desde la UCR para luego llevar a los afiliados, más los independientes y afiliados a los partidos de la alianza, a una interna abierta. Solicitó que se ratifique la continuidad de la alianza JXC y a los partidos que integran la coalición que definan los términos de la misma para estas elecciones a nivel provincial y local.





Por último, remarcaron que en Chubut habrá cuatro elecciones, entre las internas partidarias, las generales provinciales, las P.A.S.O. y generales nacionales, y si las ciudades desdoblan, como por ejemplo hará Trelew, se suman más elecciones. La interna cerrada es un mecanismo para los que buscan garantizar el status quo, tratando que siempre estén los mismos. El camino hace años es el diálogo y participación con otros sectores y la comunidad en general, cerrarse es lo contrario.