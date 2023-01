Este martes en los Tribunales de Dolores se realiza la decimosegunda audiencia del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado a golpes en enero de 2020 a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell.

Durante la jornada declaró Ciro Pertossi, uno de los ocho acusados. También madres y padres de cinco de los rugbiers, peritos de la defensa y un efectivo policial.

Quienes brindaron su testimonio fueron la mamá de Enzo Comelli, María Alejandra Guillén, el padre de Matías Benicelli, Héctor Eduardo Benicelli, y el de Luciano y Ciro Pertossi, Mauro Pertossi.

"Hoy estamos acosados, le han querido pegar a mi señora y a mi hija", sostuvo. "En mi trabajo la gente dejó de venir, fueron tres años de mucho dolor", añadió.

Benicelli precisó: "No hay un día que no me levante con insultos, pero tengo algo muy claro, el dolor no se cura con dolor".

"Es terrible lo que pasó, es un dolor terrible para todos", declaró.

"Esto que paso fue tremendo. Me echaron del trabajo porque era muy mediático el caso", declara Mauro Pertossi.

"He recibido amenazas, pero estan hechas las denuncias. Hoy no consigo trabajo, el sostén de la familia es mi esposa", añadió.

Además, agregó: "Es una desgracia esto que pasó. Uno cree que las cosas estan encaminadas en la vida y pasa esto".

"Lucas Pertossi dijo que no tenía confianza en seguir porque las autoridades judiciales los trataron de asesinos", declara Costa Shaw

"Ciro pertossi dijo que no tenia confianza en la Justicia y no dijo mas nada", agregó el piscólogo.

"Luciano Pertossi hizo mucho énfasis en que se iba a filtrar. Mis colegas le dijeron que iban a hacer lo imposible para que no se filtrara pero que no era algo que podian prometer y es ahí cuando se va", agregó.

Declara Ciro Pertossi: "Cuando veo al chico en el piso, frené mi patada"

"Y otra cosa que quiero aclarar, es que del audio que yo digo 'de esto no se entera nadie' fue porque cuando yo estaba viendo el teléfono, mis amigos decían que había gente de Zarate en Villa Gesell que ya se había enterado de la pelea", manifestó y añadió: "No quería que mis papás se enteraran".

Dijo que no va a responder preguntas a las partes ni a la fiscalía.

Llegó Fernando Burlando a los tribunales de Dolores: "Matar les dio hambre"

A minutos del comienzo de la decimosegunda audiencia del juicio. "Esta audiencia va a tener connotaciones similares". "Espero que sus manifestaciones sean más inteligentes, más reales, cosa que ayer no pudimos ver en Thomsen", manifestó.

En relación a la declaración de los testigos que declararon ayer, Juan Pedro Guarino y Tomá Colazo, sostuvo: "Ayer tenían la oportunidad de decir muchas verdades porque eran testigos privilegiados, todos entraron en shock. Que pase eso me da pena porque tenían la oportunidad de decir la verdad. Si querían ofrecer condocolencias a la familia, el mejor tributo era decir la verdad, si vos queres quedar bien con dios y el diablo, quedas bien solo con el diablo".

Y sumó: "Las patadas fueron salvajes, a Fernando se lo querían llevar de trofeo, arrancarle la cabeza".

En relación al testimonio de Thomsen, señaló que "es una pena que ni siquiera haya sido inteligente para declarar. Si fue guionada la declaración, habla de cosas que no pasan en los videos. Thomsen pasa casi ocho minutos planificando una emboscada. Es bastante infantil. Debe estar llorando por lo que está pasando".

También comentó que los papás de Fernando no están bien porque "no toleran algunas situaciones".

"Las culpas hay que asumirlas", insistió y remarcó que "matar les dio hambre". "Lo de Thomsen fue una disculpa al aire, general, le pidió disculpas a ni sabe quien".