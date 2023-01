Cuando uno ama el ciclismo es capaz de hacer cualquiera cosa. Miguel Viale se inscribió en Esquel para la etapa promocional de la Ruta de los Valles, competencia de 40km de extensión. Pero el destino le tenía a Miguel un nuevo desafío.

Transporte Jacobsen no le permitió a él viajar en colectivo con la bicicleta. Por redes sociales imploró que alguien lo lleve a Futaleufú compartiendo los gastos, cosa que no ocurrió. Y no se quiso perder la fiesta.

Salió desde Esquel el viernes a las 9 de la mañana y pedaleó y pedaleó. Cuatro horas más tarde llegó a Futaleufú. Recorrió unos 80km arriba de la bici para estar presente al otro día para correr otros 40km.

Ganó la carrera antes de empezar.

Desde el Cielo lo empujaron para que no abandonada. Llegó a la meta. Fermín y Mónica seguramente están orgullosos por sus hijos que quedaron en la Tierra. Uno de ellos Miguel. Destacó la organización de la Ruta de los Valles y el cuidado que tienen hacia los corredores.

Claro que señaló un error que seguramente será corregido para el año que viene. Para la etapa de Promocionales las categorías estaban divididas en dos. Hasta 25 años y de 26 años en adelante. Grueso error. Un joven de 26 años no puede competir con uno de 50 años, es mucha la diferencia.