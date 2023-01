Este miércoles 18 de enero en los Tribunales de Dolores se realizó la decimotercera y última audiencia del juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa, mismo día que se cumplió tres años del asesinato ocurrido a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell. Los resultados del juicio se conocerán el 31 de enero.

En varios puntos del país, se realizaron marchas para recordar al jóven de 18 años y reclamar por justicia. Los padres encabezaron la marcha principal en Dolores junto a una multitud de personas que con carteles y remeras con la foto de Fernando, acompañaron a Silvino y Graciela.

En el anfiteatro de Dolores, los padres de Fernando hablaron ante la multitud entre emoción y llanto. Silvino Báez, agradeció el apoyo de la sociedad: “Nos están dando la fuerza enorme para seguir adelante para seguir exigiendo justicia, queremos agradecer por el apoyo que nos dan para poder ayudar a otras personas que necesitan, que es lo que le gustaba a Fernando ayudar a los demás, nosotros somos un brazo de Fernando”.

En la misma línea, agregó: “Esperemos que la justicia que le tenemos tanta fe, actúe como debe ser y el castigo sea ejemplar, para que los jóvenes que están ahora en la playa divirtiéndose puedan volver junto a su padres y su familia”.

Silvino, volvió a agradecer el apoyo y cariño de la gente: “Yo sé que no es fácil, cada vez que me levanto a la mañana es como que me levanto con una bolsa en la espalda, es un peso enorme que tengo encima, con la ayuda de la gente que siempre nos demuestra su cariño seguimos adelante para pedir justicia por Fernando. Queremos agradecer a los abogados que nos acompañan, a los religiosos que vinieron hoy a dar la oración en la misa que nos llenó de lágrimas en los ojos y también el alma regocijado en Dios y creer que en algún momento voy a ver a mi hijo. Muchas gracias por la presencia de toda la gente que nos acompaña”, sostuvo.

Por su parte, Graciela Sosa, expresó: “Quiero agradecer a todos ustedes por venir a acompañarnos en este día tan doloroso que perdimos a nuestro hijo. Un día Fernando quiso ir de vacaciones, empezamos a juntar para que él pueda viajar y ser feliz con sus amigos, había terminado la secundaria, y después siguió el CBC y pudo ingresar con mucho sacrificio a la facultad de Derecho, se inscribió con muy buena nota y me dijo que quería ir de vacaciones que era la última vez porque con sus compañeros iban a seguir otros rumbos”.

Entonces quisimos con Silvino darle la oportunidad de ir a disfrutar pero nunca pensamos que Fernando no regresaría a nuestro lado. Era nuestro sol, nuestra vida, el que nos daba alegría todos los días, hoy estamos vacíos, nadie quedó en nuestra casa. Estamos los dos solitos (con Silvino), en mi casa nunca más hubo fiesta, sin él la vida se terminó para nosotros, vinimos acá en Dolores en busca de justicia, nosotros no queremos venganza, solo queremos que paguen lo que le hicieron a mi hijo” añadió entre lágrimas.

En ese sentido, resaltó: “Mi hijo es un chico humilde, decente con ganas de progresar, amaba a sus amigos, amaba a su novia y también a nosotros. Cuando estoy en el juicio vi reiteradamente como golpeaban a mi hijo, vi como lo discriminaban por su color de piel, Fernando era un chico bueno, sano, solidario, amaba la vida, no tenía enemigo y solamente quiso ir a disfrutar pero no volvió, seguimos esperando que regrese a pesar de que él nunca jamas va a regresar”.

"Es muy difícil seguir la vida sin él pero gracias a todos ustedes que me demuestran tanto cariño y afecto hacia Fernando, estoy de pie por todas esas madres que también perdieron a sus hijos y no obtuvieron justicia, yo espero una justicia ejemplar por Fernando y que mi hijo pueda descansar en paz y que nosotros también tengamos un poco de paz en nuestro corazón”, cerró emocionada ante el aplauso de la multitud.