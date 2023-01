Raúl “Pelo” Arbe es un artista de nuestra ciudad que pinta hace 20 años. En diálogo con Red43 contó sobre su trayectoria, su pasión por el arte y la importancia de transmitirlo.

Un hobbie que se transformó en oficio: Los comienzos del artista

El interés de Pelo por el arte se remonta a sus primeros años de infancia, cuando atraído por los dibujos que realizaban sus hermanos mayores comenzó a hacer los suyos propios.

“Mis hermanos dibujaban y se ve que lo que ellos hacían me había motivado mucho porque a partir de ahí nunca lo dejé. Comencé imitando a mis hermanos y después no pare nunca más”, cuenta sobre sus primeros pasos en el dibujo.

Con los años, fue perfeccionando sus dibujos y experimentando nuevas técnicas: “Es un producto de mi actividad autodidacta. Empecé dibujando con lápiz en blanco y negro. A los 9 o 10 años empecé a jugar con los colores y a pintar los dibujos que hacía".

Pelo cursó sus estudios en la Escuela Polivalente de Esquel, hoy Escuela Provincial N° 758, la cual cuenta con una formación orientada al arte. Allí pudo aprender más sobre la actividad que luego se convertiría en su profesión y sustento económico.

“Empecé en la calle como oficio y hace 20 años que trabajo de esto. Al principio me dedicaba a la cartelería artesanal con pincel, indicó.

El arte, su medio de vida

El artista local comenzó con el oficio del arte y la pintura “en la calle”, como sostiene. Sus primeros trabajos fueron carteles que pintó por pedido de vecinos y comerciantes de la ciudad.

Desde aquellos primeros encargues, Pelo supo que se podía vivir de lo que ama hacer: pintar y dibujar. Aunque no fuera fácil, estaba convencido de que el arte podía ser su trabajo y la herramienta para sostener a su familia.

“Voy a tratar de vivir de esto. Costó y cuesta porque a veces tenés trabajo y otras no. Ahora, por ejemplo, tengo la propuesta de hacer a Messi y después se viene otra en Cerro Centinela. Pero después qué pasa; uno vive así y siempre va saliendo algo”, expresó.

“Hacer lo que uno ama creo que ese es el pago más grande que tienen las personas”, sostuvo.

Sus obras destacadas

El artista local no se focaliza en una técnica específica de pintura, sino que le gusta experimentar y aprender sobre diversos estilos.

Se pueden encontrar sus trabajos en distintos puntos de la ciudad. Algunos de ellos se encuentran en el interior de la Escuela Provincial N° 7722, debido a que brindó un taller de pintura destinado a los estudiantes en el marco de los Centro de Actividades Juveniles (CAJ).

Además se pueden observar murales en distintas ubicaciones de la ciudad como, por ejemplo, en el edificio de Bomberos Voluntarios de Esquel. Allí, Pelo diseñó dos murales que reflejan la tarea y la vocación de las y los bomberos.

También se destacan los dos murales que realizó en conjunto con la Junta Vecinal de B° 28 de junio que reflejan el fútbol como parte de la cultura popular y la identidad de los barrios.

Su último trabajo tomó gran repercusión debido a que se trata de la incorporación de la figura de Lionel Messi, capitán de la selección campeona del Mundial de Qatar 2022, al mural que está ubicado en el Lavadero “Caribe Sur”, en calle O'Higgins y Avellaneda. En dicho mural el artista había retratado a Diego Armando Maradona en dos versiones: como capitán de la Selección Argentina, campeona del Mundial de 1986, y como jugador de Boca Juniors en 1981.

“La obra que más me gusta es esta con estos tres monstros. Esto es algo que me llena porque además trabajamos un estilo que no trabajaba antes”, indicó en referencia a su último mural, que además es el de mayor tamaño que se puede encontrar en Esquel.

Por otra parte, recordó un aporte que realizó para el mural que recuerda al historiador, investigador y periodista, Osvaldo Bayer, quien vivió algunos años en la ciudad en la década del '40.

“Ese trabajo puntual fue una idea de mi hermano que también es muralista. En ese momento le ofrecí un dibujo de Osvaldo y me dijo que lo sume al mural. Quedó muy lindo, fue una experiencia que compartí con mi hermano y Carolina Lobos”, contó.

El arte en la calle

El artista esquelense resaltó la importancia de compartir el dibujo y la pintura con las y los vecinos. En ese marco sostuvo que es necesario que el arte esté presente en las calles como manifestación de la identidad y la cultura de Esquel.

“Cuando lo hacés en la calle ya no sos el dueño, queda para la gente”, señaló.

“Está bueno que- los murales - se hagan en lugares públicos y que la gente se apropie porque es nuestra cultura y pertenece a la gente”, añadió en este sentido.

Pelo se considera una persona “que no se guarda los conocimientos” y cree que el “sol sale para todos”, por lo que siempre está dispuesto a compartir sus saberes y motivar a otros y otras a pintar y dibujar.

“Estoy dispuesto siempre a transmitir el conocimiento. Es algo lindo que también le puede servir a otro. A mí me ayudó más de una vez a llevar un manguito a mi casa. Le puede ayudar en el hogar a más de uno”, afirmó.

Por último, motivó a aquellos y aquellas que no se animan a dar sus primeros pasos en la pintura y dibujo porque puede ser una fuente de ingresos para quien lo necesite.

Pelo Arbe realiza murales, pinturas y dibujos a pedido. A quellas personas interesadas en ubicarlo pueden llamar o enviar mensaje al 2945-15654358.